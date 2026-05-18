Garlasco, per Pasquale Linarello l'impronta 33 poteva essere "bagnata di sudore": la spiegazione

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Intervenuto a Mattino Cinque Pasquale Linarello, consulente della difesa di Alberto Stasi, ha fatto il punto su quanto emerso a proposito dell’impronta 33 rilevata dai Ris sulla parete destra del disimpegno in fondo al quale fu trovato il corpo di Chiara Poggi, a Garlasco. Ricordiamo che un carabiniere ha riferito che quell’impronta "faceva senso" e che sembrava bagnata, un dettaglio che ha lasciato perplesso Gennaro Cassese che si è dimostrato scettico: "Era agosto", e i rilievi non furono fatti nell’immediatezza. Ma Linarello rilancia: "Poteva essere bagnata di sudore", e la risposta sarebbe nella ninidrina.

L’impronta 33 era "bagnata di sudore", secondo Linarello

Intervenuto il 18 maggio a Mattino Cinque, Pasquale Linarello ha rimesso in ordine le ipotesi sull’impronta 33. I carabinieri che nel 2007 fecero i primi rilievi sulla scena del delitto la ricordano come un dettaglio che "faceva senso" per il fatto che sembrasse "bagnata".

Nel pensiero comune è stato inteso che quella traccia fosse bagnata di acqua, come se fosse stata lasciata dall’assassino – Andrea Sempio, secondo la Procura di Pavia – e proprio su questa ipotesi Linarello ha voluto fare chiarezza.

A Mattino Cinque è stato mostrato un dettaglio di quella impronta, corrispondente probabilmente al mignolo della mano impressa. Intorno sono visibili delle gocce. Sono gocce d’acqua? No, secondo Linarello: "La ninidrina con l’acqua non reagisce", piuttosto lo fa con materiale organico.

Quando viene nebulizzata, si processa e si asciuga, e rimane visibile solamente in presenza di materiale organico. Ma "non dobbiamo pensare alla mano grondante di sangue", dice Linarello, bensì "a una mano grondante sudore che tocca quel muro".

La possibilità della presenza di sangue

Dallo studio gli chiedono se oltre al sudore, nell’impronta 33, ci possa essere anche sangue. Linarello risponde: "Il problema è questo", e spiega che "una parte dell’impronta ha una colorazione più intensa".

Qualcuno gli fa notare che l’OBTI test – che rileva sangue umano – ha dato esito negativo. Il consulente di Stasi spiega che quel frammento di intonaco è stato staccato, e che "l’OBTI test reagisce con l’intonaco e fa diventare negativo il test".

Garlasco e i dubbi di Liborio Cataliotti sull’impronta 33

Nella stessa giornata Liborio Cataliotti, difensore di Andrea Sempio, in collegamento con Ignoto X ha sollevato non pochi dubbi. Fra questi, una domanda: "Come mai lo stesso materiale biologico non è presente sul pomello della porta del disimpegno?".

Cataliotti ricorda che quella porta sarebbe apribile con un calcio o con un gomito, ma per richiuderla è necessario "tirare il pomello" sul quale non sono state rilevate impronte.