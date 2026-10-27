Garlasco, per Ricci il dna di Stasi sulle unghie di Chiara Poggi si poteva escludere nel 2014: "Nessun metodo"

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Il genetista Ugo Ricci ha rilasciato nuove dichiarazioni in tv sulle tracce di dna rinvenute sulle unghie di Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco. Secondo il consulente della difesa di Alberto Stasi, si sarebbe potuta escludere già nel 2014 la presenza di dna dello stesso Stasi. "Il problema è che nel 2014 non è stato utilizzato un metodo per fare quelle analisi".

Le analisi del dna sulle unghie di Chiara Poggi

Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione Quarta Repubblica sono stati riepilogati i risultati di tutte le analisi condotte sul dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi.

I riflettori sono stati puntati, in particolare, sulla perizia eseguita da Francesco De Stefano, perito della Corte, nel 2014.

All’epoca De Stefano aveva concluso che le tracce risultavano troppo degradate per poter essere attribuite a qualcuno, ma anche per escludere che fossero di Alberto Stasi.

I consulenti di parte Pasquale Linarello, nel 2016, e poi Roewer e Ricci, nel 2024, hanno invece attribuito quelle tracce alla linea paterna della famiglia di Andrea Sempio.

Alla medesima conclusione sono arrivati nel 2025 Carlo Previderé, consulente della Procura, e Denise Albani, perito del giudice.

Il commento di Ugo Ricci sulla perizia di De Stefano

Il genetista Ugo Ricci, ospite in collegamento, ha dichiarato: "Le conclusioni di De Stefano hanno lasciato perplessi i giudici già allora e sono state rivalutate nel corso degli anni fino ad arrivare alla perizia Albani nel dicembre 2026. Ci sono voluti 12 anni per affermare che in quel dna non c’era Alberto Stasi. La perizia Albani, quindi una perizia super partes, afferma in maniera inequivocabile che su quei margini ungueali non c’è il dna dell’allora indagato".

Ricci ha aggiunto: "Abbiamo dovuto aspettare 12 anni e pareri di consulenti di parte, prima Linarello e poi il sottoscritto, e poi consulenti della Procura, fino a che la perizia Albani ha congelato questo dato. Questo è un dato che, ahimè, si poteva già dare nel 2014".

Perché il dna di Stasi sulle unghie di Chiara poteva essere escluso nel 2014

In un altro passaggio del suo intervento sul caso Garlasco, Ugo Ricci ha spiegato che il dna di Alberto Stasi sulle unghie di Chiara Poggi poteva essere escluso già nel 2014 "perché il perito di oggi, la dottoressa Albani, non ha fatto nuove analisi su quelle unghie bensì ha rivalutato quei dati. Nella sua perizia Albani dice chiaramente che Stasi deve essere escluso da quei profili. Non lo dico io, lo dice la dottoressa Albani, che dice anche che la linea patrilineare di Sempio non può essere esclusa su due unghie. I dati sono quelli del 2014".

Secondo Ugo Ricci, il "problema" della perizia De Stefano è che "non è stato utilizzato un metodo per fare quelle analisi".

Il genetista ha poi aggiunto: "Non avendo utilizzato un metodo, i dati che abbiamo non sono stati interpretati dal professor De Stefano e la formulazione finale ha lasciato un po’ tutti sbigottiti. Ci sono voluti 12 anni per arrivare alla perizia Albani, che dice che Stasi deve essere escluso. Dodici anni di chiacchiere, in cui Stasi è stato in carcere".

Ancora Ugo Ricci: "Il problema è che nel 2014 non è stato utilizzato un metodo per fare quelle analisi. Per ottenere risultati validi bisogna utilizzare un metodo valido, altrimenti è un’interpretazione che può cambiare da un giorno all’altro".

Il dettaglio sulle visite di Andrea Sempio a casa Poggi

Il tema del dna sulle unghie di Chiara Poggi è stato affrontato anche durante la puntata di martedì 27 ottobre di Mattino Cinque.

L’inviato della trasmissione ha ricordato un dettaglio a tal proposito: "Lo ha detto lo stesso Marco Poggi che ad agosto certamente Andrea Sempio in quella casa (casa Poggi, dove si è consumato il delitto, ndr) non c’è stato. Ai magistrati ha detto che Sempio era venuto qualche volta a luglio".