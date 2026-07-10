Garlasco, per Roberta Bruzzone il colpevole è Stasi perché niente "colloca Sempio sulla scena del delitto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In una lunga intervista, la criminologa Roberta Bruzzone si racconta, ma soprattutto risponde ad alcune domande sui casi di cronaca nera più discussi d’Italia. Tra questi, la sua opinione sul caso di Manuela Murgia e sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo l’esperta, non ci sono elementi per collocare Andrea Sempio sulla scena del delitto e quindi l’indagine finirà con un nulla di fatto. “Fatica a capire cosa abbia convinto la procura di Pavia a ripartire”, dichiara.

Il caso Garlasco

La nuova inchiesta sul caso di Garlasco ha riacceso l’attenzione mediatica, tanto in positivo quanto in negativo. Da una parte nuovi indizi, nuove voci e nuove possibilità di trovare una verità diversa da quella che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Ci sono anche aspetti negativi, come l’impatto sulla famiglia Poggi, che ha accettato la verità giudiziaria sulla morte della figlia confermata durante il processo.

Durante l’intervista viene chiesto a Roberta Bruzzone cosa ne pensi della riapertura del caso e se sia in qualche modo “colpa” di magistrati narcisisti. L’esperta però mette le mani avanti e dice di non voler giudicare il lavoro dei magistrati e che “ognuno è libero di farsi la sua opinione”.

Da criminologa ha studiato gli atti a fondo e dice di continuare a ritenere che l’assassino sia già stato individuato. “Al momento non vedo elementi, anche sul piano scientifico, in grado di cambiare il finale”.

Le novità dell’indagine

Per Bruzzone l’aspetto negativo della riapertura di queste indagini è tutto ciò che viene prima delle conclusioni, che molto probabilmente sarà un “nulla di fatto”.

Infatti, secondo la criminologa, l’indagine è stata riaperta ma non ci sono grandi novità, come non esistono elementi, dice, per collocare Sempio sulla scena del delitto.

Ma nel frattempo le persone, dice, finiscono nel tritacarne mediatico. È accaduto al fratello della vittima, Marco Poggi, ma anche alle sorelle Cappa che sono da sempre al centro dei sospetti, ma in realtà escluse dalla nuova inchiesta.

Altri casi da riaprire

Nell’intervista si toccano altri filoni di indagine che hanno attirato l’attenzione di Roberta Bruzzone. Il primo è il caso di Manuela Murgia, la sedicenne di Cagliari scomparsa nel febbraio 1995 e ritrovata nel canyon di Tuvixeddu.

Di recente il caso è stato riaperto dopo una prima archiviazione come suicidio. Nel maggio 2025 infatti è stato indagato l’ex fidanzato con l’accusa di omicidio volontario, anche se nel 2026 la consulenza genetica ha escluso la presenza del suo DNA sulle tracce analizzate.

C’è poi un altro caso che Bruzzone vorrebbe veder riaperto, ovvero quello della morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza. Nel 2024 l’ex fidanzata è stata condannata per omicidio, ma la sentenza si è basata, secondo Bruzzone, su “testimonianze tardive” e un test non ancora validato dalla scienza applicato a salme ormai datate: “Mi sembra una forzatura“.