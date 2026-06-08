Garlasco, perché Andrea Sempio è indagato per omicidio aggravato e non per il femminicidio di Chiara Poggi

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Oltre a domandarsi chi sia realmente l’assassino di Chiara Poggi tra i due nomi più altisonanti (il condannato Alberto Stasi, l’indagato Andrea Sempio), l’opinione pubblica si chiede a gran voce per quale motivo la Procura di Pavia abbia contestato all’amico di Marco Poggi il reato di omicidio aggravato e non il reato di femminicidio. La risposta è nella Costituzione: l’articolo 25, infatti, stabilisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso“. Si tratta di ciò che la giurisprudenza chiama irretroattività della legge penale: a un soggetto non può essere contestato un reato non indicato dalla legge all’epoca dei fatti.

Perché ad Andrea Sempio non viene contestato il femminicidio

Il delitto di Garlasco si è consumato il 13 agosto 2007. Ad Andrea Sempio la Procura di Pavia ha contestato il reato di omicidio aggravato dai motivi abietti, e non quello di femminicidio.

Per quale motivo? Come anticipato, la risposta è nell’art. 25 della Costituzione. Si legge, infatti, che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.

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Di più, nelle Preleggi, ovvero nelle Disposizioni sulla Legge in Generale approvate dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, che anticipò il Codice Civile Italiano, all’art. 11 si legge: “La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo“.

In poche parole, un delitto non può essere punito con una legge entrata in vigore successivamente ai fatti. Il reato di femminicidio, infatti, è entrato in vigore con la legge 181 del 2025, 18 anni dopo il delitto di Garlasco.

Il principio di irretroattività applicato al caso Garlasco

Oltre alla Costituzione e alle Preleggi, lo stesso principio è sottolineato nell’art.2 del Codice Penale, Successione di Leggi Penali. Il testo recita: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato“.

E ancora: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali“.

Il reato di femminicidio

La legge 181 del 2025, che ha introdotto il reato di femminicidio, è entrata in vigore il 17 dicembre 2025. Nell’art. 577-bis si legge che per chiunque cagioni “la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna” è prevista la pena dell’ergastolo.

La stessa pena si applica quando il delitto è commesso “in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali“.