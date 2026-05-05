Garlasco, perché Andrea Sempio nell'interrogatorio non risponderà alle domande: l'annuncio dei suoi avvocati

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Andrea Sempio, indagato nel caso del delitto di Garlasco, si avvarrà della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio previsto per mercoledì 6 maggio a Pavia. Lo hanno reso noto i suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, che hanno anche annunciato di aver conferito a uno psicoterapeuta l’incarico di eseguire una consulenza personologica sul loro assistito.

L’annuncio degli avvocati di Andrea Sempio sull’interrogatorio

In una nota riportata dall’agenzia Agi, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno comunicato che Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio fissato per la giornata di mercoledì.

I due legali hanno spiegato di avere conferito un incarico a uno psicoterapeuta per una consulenza personologica sul loro assistito, “tramite sottoposizione dello stesso ai canonici test all’uopo usualmente utilizzati (anziché ricorrere ai frammentari dati documentali del fascicolo)”. Tale consulenza è ritenuta indispensabile prima di sottoporsi all’interrogatorio.

ANSA

Nel comunicato, gli avvocati Cataliotti e Taccia hanno sottolineato che “le indagini non sono chiuse” e che, dunque, “il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo”. Hanno evidenziato, inoltre, che “il fascicolo delle indagini, oltre che incompleto, non è ancora visionabile”.

Caso Garlasco, interrogatori per le sorelle Cappa

Nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, alla caserma Montebello di Milano le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, saranno ascoltate come persone informate sui fatti nell’ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco. Le due non sono indagate.

Caso Garlasco, oltre a Sempio interrogato Marco Poggi

Mercoledì 6 maggio, oltre ad Andrea Sempio, che si avvarrà della facoltà di non rispondere, sarà ascoltato (anche lui come persona informata sui fatti) Marco Poggi, fratello della vittima del delitto di Garlasco.

Anche Marco Poggi, come Paola e Stefania Cappa, non figura tra gli indagati per l’omicidio di Chiara Poggi.

Il fratello della vittima verrà ascoltato a Pavia, in contemporanea con Andrea Sempio, unico indagato nelle nuove indagini sul delitto.

Per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, è già stato condannato in via definitiva l’ex fidanzato Alberto Stasi, ma secondo la nuova ipotesi investigativa potrebbe non essere stato lui a uccidere la ragazza.