Garlasco, perché Garofano è stato ascoltato in Procura e cosa è emerso sul dna sui pedali della bici di Stasi

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Trapelano indiscrezioni su cosa ha detto in Procura Luciano Garofano. Nella giornata del 25 settembre è stato ascoltato a Pavia l’ex generale dei Ris di Parma e successivamente consulente genetico di Andrea Sempio. Secondo indiscrezioni, i pubblici ministeri avrebbero fatto domande sulle analisi eseguite nel 2007 e in particolare sul dna sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.

Garlasco, perché Garofano è stato ascoltato in Procura

A dare la notizia sulle indiscrezioni relative all’incontro tra Luciano Garofano e i pm di Pavia è Quarto Grado.

Nella puntata del 26 settembre, l’inviato Gianmarco Menga ha aggiornato su cosa è stato chiesto all’ex generale dei RIS.

"Luciano Garofano è stato ascoltato insieme ai suoi collaboratori che lavoravano al Ris di Parma nel 2007", ha spiegato.

Ha poi aggiunto: "Sono state fatte domande specifiche sulle analisi fatte proprio in quella tragica estate".

La domanda sul dna sui pedali della bicicletta

L’inviato di Quarto Grado ha poi approfondito la questione.

"Sono indiscrezioni, ma stiamo facendo delle verifiche, usiamo il condizionale. Uno degli elementi che sono stati chiesti all’ex generale Luciano Garofano è il DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi", ha spiegato.

Nel collegamento durante la trasmissione Mediaset, Gianmarco Menga ha aggiunto che sono stati chiesti "i dati grezzi in particolare, quindi le analisi genetiche che sono state fatte su quei pedali".

Tra i dettagli, l’inviato ha aggiunto che il colloquio sarebbe durato circa 50 minuti.

L’impronta 33

Successivamente Gianmarco Menga ha aggiornato su quanto sarebbe accaduto durante il colloquio in Procura.

"Dopo altre verifiche che stiamo facendo non sono state fatte domande sull’impronta 33", le sue parole

Ha poi ribadito: "Non si è parlato dell’impronta 33 e rilanciamo l’indiscrezione del DNA sui pedali, sull’analisi dei dati grezzi".

Garlasco, cosa potrebbe succedere lunedì

Come riporta il Corriere della Sera, i termini dell’inchiesta scadrebbero lunedì 28 settembre e secondo la testata si dovrebbe andare verso una richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio.

La Procura potrebbe depositare ai legali di Sempio, la famiglia Poggi e Alberto Stasi consulenze, intercettazioni e le indagini compiute da maggio a oggi.

Tra i documenti depositati ci sarebbero le consulenze dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo che avrebbe riscritto le fasi del delitto, il lavoro dei consulenti sul numero di scarpa del presunto assassino di Chiara Poggi e il lavoro del consulente Carlo Previderé che avrebbe rianalizzato tutto il lavoro dei Ris del 2007.

Dopo la chiusura delle indagini, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, legali di Andrea Sempio, avranno una ventina di giorni per replicare alla Procura.