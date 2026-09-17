Garlasco, perché Giuseppe Sempio resta indagato se Mario Venditti è archiviato: il mistero dei 45 mila euro

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, non favorì l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017 in cambio di denaro. Dunque, non ci fu alcun episodio di corruzione. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della procura di archiviare la posizione dell’ex Pm. Resta invece indagato Giuseppe Sempio, il padre di Andrea. Quest’ultimo è attualmente indagato per il delitto di Garlasco.

Garlasco: Mario Venditti non è stato corrotto, ma Giuseppe Sempio resta indagato

La posizione di Mario Venditti è stata archiviata, non quella di Giuseppe Sempio, che resta indagato. Perché si ipotizza che il padre di Andrea sia il corruttore. Si cerca, quindi, il presunto corrotto o i presunti corrotti. Gli inquirenti, però, hanno ritenuto che Venditti non c’entri nulla con la faccenda.

Nelle 15 pagine del decreto di archiviazione, come riferisce il Tg La7, si fa riferimento agli strani movimenti bancari tra i Sempio e alcuni loro parenti che avrebbero dato alla famiglia fino a 45.000 euro. Resta un piccolo dubbio sulla destinazione del denaro, afferma il gip, che ipotizza ricostruzioni alternative.

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Nel decreto è stato messo nero su bianco che ci potrebbe essere stato un accordo collocato al livello della polizia giudiziaria operante, ossia un millantato credito consumato ai danni degli stessi Sempio.

In altre parole si prospetta la possibilità che alcuni membri della polizia giudiziaria abbiano fatto credere al padre di Andrea Sempio di poter incidere sugli esiti dell’inchiesta.

Le parole dell’avvocato di Venditti: “Pagina triste”

“È stata una pagina triste e indecorosa”, il commento di Domenico Aiello, avvocato di Mario Venditti.

“Nulla compensa le sofferenze dell’uomo e il fango inutile sulla categoria”, ha concluso il legale.

Perché Mario Venditti era indagato

Dopo ampie indagini non è emersa alcuna traccia a carico di Mario Venditti. Non c’è cioè alcun elemento concreto e serio che spinga a credere che ci sia stata corruzione in atti giudiziari.

L’ipotesi era nata dal pizzino trovato nell’abitazione dei Sempio. In quel pezzo di carta c’era la scritta “Venditti Gip archivi a 20 30 €”. Da qui nacque l’indagine sull’ex magistrato. Si suppose che avesse preso denaro dalla famiglia Sempio nel 2017 per archiviare la posizione di Andrea Sempio, anche allora indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Gli accertamenti bancari, riferisce ora il gip, non hanno rintracciato alcun accredito, versamento o disponibilità anomala riconducibile a Venditti. Tra l’altro non è venuto a galla alcun contatto con la famiglia Sempio e con i suoi difensori, al di fuori delle sedi istituzionali.

Nel documento del Tribunale di Brescia viene menzionata anche una delle critiche mosse a Venditti, cioè la rapidità tramite cui ha archiviato la posizione di Sempio nel 2017.

La decisione fu presa per la scarsa qualità del materiale investigativo in mano ai magistrati, spiega il gip.