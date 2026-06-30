Garlasco, perché i capelli trovati nel lavandino di casa Poggi non furono analizzati

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Perché i capelli trovati nel lavandino della casa di Chiara Poggi a Garlasco non furono analizzati? A "Quarta Repubblica" è andata in onda la deposizione di un carabiniere del RIS, che ha spiegato il motivo: all’epoca non erano considerati reperti prioritari e non vi era la certezza dell’utilizzo del lavandino da parte dell’assassino.

Garlasco, il giallo dei capelli nel lavandino

Sul delitto di Garlasco, tra i temi tornati al centro del dibattito c’è quello dei capelli visibili nel lavandino del bagno dell’abitazione della famiglia Poggi, mai repertati né sottoposti ad analisi genetica.

L’argomento è stato affrontato durante la trasmissione "Quarta Repubblica", dove un carabiniere del RIS, coinvolto nelle indagini tecnico-scientifiche dell’epoca, ha spiegato le motivazioni che portarono gli investigatori a non raccogliere quei reperti.

I rilievi nella casa dei Poggi

Nel corso della deposizione, il militare ha chiarito che la decisione fu presa sulla base delle priorità investigative individuate in quel momento, sottolineando che non tutti gli elementi presenti sulla scena del crimine potevano essere considerati determinanti.

"Secondo noi in quel momento non erano di primaria importanza" ha affermato. "Poi se mi avessero dato la sfera di cristallo, avrei raccolto tutti i capelli dall’uscio del giardino".

Secondo quanto riferito, la presenza dei capelli all’interno del lavandino non costituiva di per sé un elemento sufficiente per attribuire loro un valore investigativo immediato, anche perché un capello può staccarsi facilmente e spostarsi senza essere necessariamente collegato all’autore del delitto.

"I capelli, purtroppo, per come sono fatti, è difficile contestualizzarli esattamente nella zona in cui li si trova, a meno che non siano tra le mani della vittima. Si staccano e volano".

Il nodo dell’utilizzo del lavandino

Uno degli aspetti più discussi riguarda l’ipotesi che l’assassino possa essersi lavato le mani nel bagno dopo l’omicidio. Al carabiniere è stato chiesto più volte se gli accertamenti del RIS avessero stabilito con certezza che il lavandino fosse stato utilizzato.

"Non abbiamo scritto: ‘Certamente è stato utilizzato il lavandino’ " ha puntualizzato. Pur confermando che il lavabo rappresentava una "zona di interesse" per gli investigatori, ha precisato che dagli accertamenti tecnici non era stato possibile affermare con sicurezza che qualcuno vi si fosse lavato dopo il delitto.

Nel corso delle indagini erano stati eseguiti test specifici, compreso il controllo del dispenser del sapone liquido e gli esami alla ricerca di eventuali tracce ematiche residue nel lavandino. Tuttavia, secondo il carabiniere, gli esiti scientifici non consentivano di trarre conclusioni definitive.

Oltre a questa deposizione, aA "Quarta Repubblica" è stata trasmessa anche quella di Gennaro Cassese, il militare dell’Arma che guidò le prime fasi investigative sul caso di Garlasco, concentrate sul verbale di Andrea Sempio e sulla questione dello scontrino.