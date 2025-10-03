Garlasco, perché il consulente Palmegiani diceva che sotto le unghie di Chiara Poggi ci fosse il dna di Sempio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Marcia indietro del nuovo consulente di Andrea Sempio, Armando Palmegiani. L’ex poliziotto chiamato a sostituire il generale Luciano Garofano, ritirato improvvisamente dall’incarico nel team della difesa dell’indagato, ha cambiato versione sulla presenza di Dna del 37enne sotto le unghie di Chiara Poggi, elemento che ha fatto scattare le nuove indagini sul delitto di Garlasco e al centro dell’incidente probatorio attorno a cui ruota l’inchiesta.

La nuova consulenza

Armando Palmegiani è stato scelto dai legali di Sempio dopo la rinuncia alla consulenza del generale Garofano, che ha spiegato di aver rimesso l’incarico per divergenze con la difesa proprio in merito all’incidente probatorio.

Accettando il mandato, l’ex commissario capo della polizia, con una carriera di 30 anni nella Scientifica, ha dichiarato di ritenersi adeguato all’incarico, che ha definito "molto complesso". Al momento della sua nomina sono però tornate alla ribalta alcune sue recenti dichiarazioni, in cui sosteneva con relativa certezza che il Dna sotto le unghie della vittima appartenessero proprio all’indagato, di cui è ora consulente.

Il Dna di Sempio sotto le unghie

Palmegiani ha affermato questa tesi in almeno due diverse occasioni, due dirette Youtube, a giugno e a settembre 2024: "Noi abbiamo il dna sotto le impronte di Chiara, quel dna ha un profilo nel mignolo della mano sinistra e nel primo dito della mano destra che è un Y di Sempio" diceva l’ex poliziotto in riferimento al cromosoma che indentifica il sesso maschile.

"Questa mia certezza ovviamente si vedrà, nel senso che il perito del Gip dovrà analizzare pure questo, però io credo che quasi certamente si accerterà che quel Dna ha l’Y di Sempio. Non credo ci sia alcun dubbio" aveva precisato, per poi ribadire con più convinzione lo stesso concetto in un altro video.

Il dietrofront di Armando Palmegiani

Ma di fronte ai chiarimenti chiesti dalla redazione di Mattino Cinque, Armando Palmegiani sembra ritrattare questa tesi: "Ho sempre ritenuto che elementi probatori, di quelli che conosco io fino ad adesso, contro Sempio non siano particolarmente forti" ha dichiarato ai microfoni della trasmissione condotta da Federica Panicucci.

"Io ho detto che ero convinto di questo Dna, tra l’altro conoscendo poco il prosieguo delle attività, e la mia espressione era generale, tipo ‘ok il Dna è di Sempio'" ha poi continuato, aggiungendo che "era tutto dubitativo" e precisando di non essere comunque mai stato a conoscenza delle reali quantità del campione

Il nuovo consulente della difesa ha infine specificato che se il materiale genetico sotto le unghie di Chiara Poggi dovesse essere ricondotto all’indagato, sarebbe comunque troppo ridotto per essere attribuibile.

"Qualora fosse" di Sempio "stiamo parlando di una quantità molto bassa che la dottoressa Albani, siamo fiduciosi, è altamente probabile ricondurrà a inquinamento…stiamo parlando di un ragazzo che comunque quella casa la viveva"