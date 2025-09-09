Garlasco, perché il magistrato Vitelli assolse Alberto Stasi nonostante l'impronta sul dispenser

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continuano le indagini sul delitto di Garlasco. Nelle scorse ore ha parlato della vicenda Stefano Vitelli, il giudice che assolse in primo grado Alberto Stasi. Il magistrato ha raccontato dettagliatamente perché non ritenne colpevole oltre ogni ragionevole dubbio Stasi, spiegando anche la valutazione fatta sull’impronta del dispenser.

Garlasco, l’impronta sul dispenser: parla il giudice che assolse Alberto Stasi

L’omicidio di Chiara Poggi avvenne la mattina del 13 agosto 2007. In primo grado Alberto Stasi fu assolto da Stefano Vitelli. Quest’ultimo, intervenuto nella trasmissione Mediaset Quarta Repubblica, ha spiegato i motivi che lo portarono a non condannare l’allora studente.

Innanzitutto il giudice ha dichiarato che il ragionevole dubbio, per lui, “non è un espediente grazie al quale l’imputato la fa franca nonostante sia colpevole, è una garanzia vera”. “Meglio un colpevole fuori che un innocente in galera”, ha sottolineato.

Spazio poi all’assoluzione di Stasi in primo grado: “C’è l’alibi informatico: è stato accertato in primo grado che Stasi nel cuore della mattinata ha lavorato alla tesi”.

“Non solo non ha detto una bugia – ha rimarcato il magistrato -, ma nelle ore centrali della mattina era impegnato a casa sua in un lavoro intellettualmente significativo. Doveva completare, emendare e correggere la tesi e lo ha fatto con sostanziale continuità, mettendoci la mano e il cervello”.

Il secondo alibi, ha proseguito Vitelli, “è che sicuramente l’assassino o uno degli assassini è entrato in bagno. Abbiamo l’impronta insanguinata sul tappetino davanti allo specchio. Abbiamo anche l’impronta di Alberto Stasi sul dispenser, ma mancava il suo sangue nel sifone e sul dispenser stesso”.

E ancora: “Manca il sangue perché l’assassino ha lavato tutto molto bene? No, perché quel lavandino, come chiarito dai miei periti, era fisiologicamente sporco, addirittura vi erano dei capelli. Quello che sembrava chiaro all’inizio, analizzando il caso approfonditamente pone dei problemi, delle sacche in cui si annida l’irragionevole dubbio”.

Vitelli ha dichiarato che è ragionevole ipotizzare che l’assassino sia entrato in bagno, “ma magari si sia solo specchiato e abbia preso i teli. Non è irragionevole pensare che quell’impronta di Stasi possa essere stata lasciata la sera prima, quando ha mangiato la pizza con Chiara Poggi e, prima di lavorare alla tesi, si è lavato banalmente le mani”.

Omicidio in 23 minuti di “problematica compatibilità”

Un altro tema dibattuto è quello inerente ai tempi con cui è stato commesso l’omicidio. Secondo la ricostruzione accusatoria, Stasi avrebbe avuto solamente 23 minuti per agire.

Secondo Vitelli, in una finestra temporale così ridotta è difficile compiere un simile omicidio: “In sentenza io scrissi che 23 minuti sono di problematica compatibilità. Non è matematicamente impossibile, ma in una dinamica omicidiaria che non si è concretizzata in un atto unico – non è stato un colpo di pistola – e che si deve immaginare caratterizzata da un litigio particolarmente violento fra Alberto e Chiara…”

Sempre il giudice: “Quando c’è stato il litigio? La sera prima? La mattina dopo? Ci vuole tempo. E l’arma? Dove è stata presa? Poi bisogna considerare anche il tempo per disfarsi dell’arma e ripulirsi: 23 minuti sono davvero pochi”.

Il giudice su Andrea Sempio: “Una cosa mi destò molta curiosità”

Sulle attuali indagini in corso con protagonista Andrea Sempio, il magistrato ha aggiunto: “Noi tutti stiamo guardando dal buco di una serratura che è rappresentato dall’incidente probatorio e da qualcos’altro che è emerso, come l’impronta sulle scale della cantina. Ma un’indagine seria, come è questa, è costituita da una serie di elementi su cui c’è il segreto istruttorio. Quindi noi sappiamo veramente poco, bisogna aspettare che la porta si apra».

“Quanto a Sempio, io ricordo che il suo nome mi rimase impresso perché emergeva questo dato curioso di questo ragazzo che disse: “Io vi dico subito che quella mattinata ero a Vigevano, guardate ho conservato lo scontrino”. E questa cosa mi destò curiosità”, ha concluso il magistrato.