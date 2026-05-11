Garlasco, perché il processo ad Andrea Sempio si può svolgere anche senza la revisione per Stasi: il motivo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il processo ad Andrea Sempio si potrà svolgere anche senza l’attesa di una revisione della condanna per Alberto Stasi. Lo ha chiarito la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. La procuratrice non conosce le carte e ha parlato in astratto, ma l’ipotesi c’è. La possibilità è prevista dal Codice di procedura penale: è il caso del “conflitto fra giudicanti”. Spetta a lei, dopo aver studiato i documenti, decidere se presentare o meno istanza di revisione per l’ex fidanzato di Chiara Poggi.

Processo per Sempio anche senza revisione

La procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha parlato con i giornali in un punto stampa rispondendo alla domanda sul processo ad Andrea Sempio. Questo potrebbe avvenire anche senza, o in attesa di, una revisione della condanna per Alberto Stasi.

Ha spiegato che tale possibilità è contemplata dal Codice di procedura penale, che prevede, fra i casi di revisione, proprio la circostanza per cui i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza o di un decreto penale di condanna siano inconciliabili con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale. Si chiama “conflitto fra giudicanti”.

Lo studio del caso

Francesca Nanni, che è la più alta carica della magistratura inquirente del distretto di Milano, sta iniziando a studiare il caso. Le carte inviate dalla Procura di Pavia, dopo la chiusura delle indagini su Sempio, al momento sono limitate.

Il procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, ha inviato solo un atto: la memoria di 105 pagine firmata dai pm Civardi, De Stefano e Rizza.

Questa riassume le indagini condotte su Andrea Sempio ed è proprio la parte che è stata letta durante l’interrogatorio dell’indagato, quando ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

La decisione della procuratrice

Spetta alla procuratrice decidere se chiedere ulteriori atti dopo aver studiato il primo documento o se presentare un’istanza di revisione per Alberto Stasi.

Sempre Nanni spiega che per farlo servono però delle “prove nuove”, cioè quelle che da sole, o unite alle precedenti, possano smontare i pilastri della sentenza di condanna per l’ex fidanzato di Chiara Poggi.

In caso di assenza di nuove prove, in ogni caso, potrebbe comunque svolgersi il processo ad Andrea Sempio per omicidio volontario pluriaggravato. Alla fine del processo, la difesa di Stasi potrebbe fare istanza di revisione, ma sappiamo già che verrà fatta molto prima.