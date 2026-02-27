Garlasco, perché l'ipotesi sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto di notte "è fantascienza" secondo De Rensis

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’ipotesi che Chiara Poggi possa essere stata uccisa di notte” è fantascienza“. Lo ha detto, parlando degli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco, l’avvocato penalista Antonio De Rensis. Il legale ha citato “risultanze ufficiali” come il rigor mortis, le rilevazioni dei medici e la temperatura corporea: tutti aspetti che lo portano a escludere in maniera totale e assoluta la possibilità che Chiara sia morta di notte.

L’ipotesi sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto di notte

Antonio De Rensis ha commentato a Ore 14, il programma di Rai2 condotto da Milo Infante, l’ultima ipotesi sul delitto di Garlasco.

Ipotesi secondo cui, stando alla genetista Marina Baldi e alla relazione dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa di notte.

Proprio su questa ipotesi si è dibattuto in studio, a un anno esatto dalla riapertura delle indagini e dai nuovi dubbi sulla colpevolezza di Alberto Stasi (con l’ultimo mistero, tra l’altro, che riguarda una macchia di sangue sulla cornetta del telefono).

Il contenuto gastrico nello stomaco di Chiara

Come ricordato in un servizio andato in onda a Ore 14, uno dei pochi punti certi della vicenda è che Chiara sia morta di mattina.

Nel suo stomaco, infatti, fu trovato contenuto gastrico quasi certamente derivato da una colazione a base di cereali mentre non fu trovato nulla della pizza consumata la sera prima in compagnia di Alberto Stasi e che in genere richiede dalle 4 alle 6 ore per essere smaltita.

L’autopsia, nello specifico, parla in merito a questo aspetto di “stomaco contenente scarso materiale poltaceo di colorito bruno grigiastro, dall’odore indifferente”.

L’avvocato De Rensis e l’ipotesi che è “fantascienza”

“È fantascientifica la possibilità che la povera Chiara sia morta nella notte”, ha detto l’avvocato Antonio De Rensis.

L’ipotesi della morte di notte constaterebbe infatti non solo col contenuto nello stomaco ma anche con il rigor mortis: “La dottoressa del 118 ha constatato l’assenza di rigor mortis e macchie ipostatiche”, ha ricordato il penalista.

“Il dottor Ballardini alle ore 17 ha rilevato la temperatura corporea e la temperatura dell’ambiente che “sono dati matematici”, ha aggiunto De Rensis.

Il rigor mortis e la temperatura corporea

La temperatura corporea rilevata era di 33 gradi e quella ambientale circa 22-23. In studio è stato ricordato come la temperatura corporea scenda di mezzo gradi centigrado nelle prime ore dopo la morte e successivamente di un grado.

Quindi se il delitto fosse avvenuto di notte, la temperatura corporea del cadavere di Chiara sarebbe dovuta essere inferiore ai 33 gradi al momento delle rilevazioni.

E in ogni caso, ha ribadito l’avvocato, “ci sarebbe dovuto essere il rigor mortis”, cioè la rigidità muscolare del cadavere che si manifesta circa tre ore dopo la morte.

La temperatura corporea di 33 gradi, dunque, “non è compatibile con la morte di notte”, ha concluso De Rensis, che ha sottolineato come questa ipotesi “sia scientificamente fantascienza viste le risultanze ufficiali”.