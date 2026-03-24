Garlasco, perché la consulenza Cattaneo escluderebbe la presenza di Alberto Stasi dalla scena del crimine

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La consulenza della professoressa Cristina Cattaneo potrebbe scagionare Alberto Stasi, escludendo la sua presenza sulla scena del delitto. È quanto sarebbe emerso dalle anticipazioni sulla perizia richiesta alla anatomo-patologa sulla dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco, nell’ambito della nuova inchiesta avviata dalla procura di Pavia. Uno scenario che potrebbe ribaltare quanto stabilito nei processi che hanno portato alla condanna del fidanzato della vittima.

La consulenza di Cristina Cattaneo

Secondo le indiscrezioni della consulenza della professoressa Cattaneo, riportate dalla trasmissione Mattino Cinque, Chiara Poggi sarebbe stata uccisa durante una colluttazione con l’assassino, che sposterebbe la morte almeno mezz’ora dopo la colazione consumata nella mattina del 13 agosto 2007.

I lividi e le abrasioni su braccia e gambe rilevati sul cadavere indicherebbero come la 26enne abbia cercato di difendersi strenuamente e la compatibilità delle ferite con i colpi subiti da due diverse armi.

L’alibi di Alberto Stasi

La ricostruzione delineerebbe un’azione omicidiaria in diverse fasi e andrebbe in contrasto con la descrizione del delitto come un’aggressione fulminea, secondo quanto risulta tra gli elementi che hanno contribuito alla condanna di Stasi.

Stando a quanto avrebbe scoperto l’anatomo-patologa, infatti, il corpo a corpo sarebbe durato più a lungo di quanto immaginato e potrebbe escludere la presenza del fidanzato della vittima, che dalle 9.35 in poi del giorno dell’omicidio era impegnato sulla tesi.

La scena del delitto di Garlasco

La relazione della professoressa Cattaneo troverebbe riscontri nelle analisi dei Ris Cagliari sulle macchie di sangue rilevate nella villetta di Garlasco, dalle quali emergerebbe un’aggressione avvenuta in più momenti tra il piano terra e le scale che conducono alla cantina.

Unite alle tracce di Dna della linea genetica maschile di Andrea Sempio trovate sulle unghie della vittima dalla genetista Denise Albani, le nuove risultanze potrebbero portare a una svolta sul caso, aggravando gli elementi a carico del nuovo indagato della procura di Pavia.

"Le strade che si stanno percorrendo adesso sono strade farlocche" è stato il commento sugli eventuali nuovi sviluppi del delitto del genetista Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, in collegamento con la trasmissione condotta da Federica Panicucci.