Garlasco, perché la difesa di Sempio contesta l'ipotesi della pericolosità sociale: "Sono passati 19 anni"
Le ultime analisi nel corso delle indagini sul caso Garlasco hanno come oggetto la possibile pericolosità sociale di Andrea Sempio
Stanno per concludersi le nuove indagini sul caso Garlasco, i cui esiti decideranno se Andrea Sempio dovrà o meno presentarsi a giudizio con l’accusa di omicidio. A mancare non restano che i risultati delle ultime quattro consulenze richieste dalla Procura di Pavia, relative alla compatibilità tra il piede di Sempio e l’impronta presente sul luogo del delitto; al Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi e, infine, a una presunta pericolosità sociale di Sempio. Quest’ultima, esclusa dal consulente della difesa Armando Palmegiani.
- Palmegiani esclude la pericolosità sociale
- Le analisi sull’impronta di scarpa
- Il Dna di Sempio presente per contaminazione
Palmegiani esclude la pericolosità sociale
Ospite della trasmissione Morning News, condotta da Dario Maltese su Canale5, è stato nella puntata di martedì 4 agosto Armando Palmegiani.
Il consulente della difesa di Andrea Sempio ha approfondito le nuove quattro consulenze richieste dalla Procura di Pavia.
Una di queste è stata affidata a uno psichiatra, chiamato a condurre un’analisi personologica su Andrea Sempio.
“Non so cosa aspettarci. – commenta a riguardo Palmegiani – Il professore dovrà rispondere a 3 quesiti, chiarendo se Sempio sia in grado di affrontare un dibattimento”.
Le idee di Palmegiani sono invece chiarissime su una presunta pericolosità sociale del 38enne: “Sono passati 19 anni e mi sembra che Sempio si sia sempre comportato in maniera corretta, mai un problema con la giustizia”.
Le analisi sull’impronta di scarpa
Tra le questioni più annose e dibattuta quella sulla compatibilità tra l’impronta di scarpa rinvenuta sul luogo del delitto e il piede di Andrea Sempio.
Si tratta, sottolinea Palmegiani, di “un argomento molto specifico” che deve tener conto di diversi elementi: “lunghezza, calzata, forma”.
Il consulente, anche a fronte delle analisi condotte dal team della difesa, afferma che “l’impronta di scarpa a pallini non sarebbe riconducibile a una scarpa che possa essere utilizzata da Andrea Sempio”.
Il Dna di Sempio presente per contaminazione
Infine, c’è la prova del Dna, quello ritrovato sotto le unghie della vittima. È compatibile con Andrea Sempio? Potrebbe esserlo, ma parzialmente.
La perizia svolta dalla difesa affermò che il Dna del nuovo indagato si trovava lì per “contaminazione indiretta”, e le nuove analisi della dottoressa Albani potrebbero confermarlo.
All’epoca dei fatti, Sempio era il miglior amico di Marco, il fratello di Chiara, e frequentava abitualmente la villetta della famiglia Poggi.
In ogni caso, conclude Palmegiani, quello del Dna “è un argomento già affrontato nell’incidente probatorio e non so in che modo possa essere ridiscusso”.