Garlasco, perché la difesa di Sempio contesta l'ipotesi della pericolosità sociale: "Sono passati 19 anni"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Stanno per concludersi le nuove indagini sul caso Garlasco, i cui esiti decideranno se Andrea Sempio dovrà o meno presentarsi a giudizio con l’accusa di omicidio. A mancare non restano che i risultati delle ultime quattro consulenze richieste dalla Procura di Pavia, relative alla compatibilità tra il piede di Sempio e l’impronta presente sul luogo del delitto; al Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi e, infine, a una presunta pericolosità sociale di Sempio. Quest’ultima, esclusa dal consulente della difesa Armando Palmegiani.

Palmegiani esclude la pericolosità sociale

Ospite della trasmissione Morning News, condotta da Dario Maltese su Canale5, è stato nella puntata di martedì 4 agosto Armando Palmegiani.

Il consulente della difesa di Andrea Sempio ha approfondito le nuove quattro consulenze richieste dalla Procura di Pavia.

ANSA

Una di queste è stata affidata a uno psichiatra, chiamato a condurre un’analisi personologica su Andrea Sempio.

“Non so cosa aspettarci. – commenta a riguardo Palmegiani – Il professore dovrà rispondere a 3 quesiti, chiarendo se Sempio sia in grado di affrontare un dibattimento”.

Le idee di Palmegiani sono invece chiarissime su una presunta pericolosità sociale del 38enne: “Sono passati 19 anni e mi sembra che Sempio si sia sempre comportato in maniera corretta, mai un problema con la giustizia”.

Le analisi sull’impronta di scarpa

Tra le questioni più annose e dibattuta quella sulla compatibilità tra l’impronta di scarpa rinvenuta sul luogo del delitto e il piede di Andrea Sempio.

Si tratta, sottolinea Palmegiani, di “un argomento molto specifico” che deve tener conto di diversi elementi: “lunghezza, calzata, forma”.

Il consulente, anche a fronte delle analisi condotte dal team della difesa, afferma che “l’impronta di scarpa a pallini non sarebbe riconducibile a una scarpa che possa essere utilizzata da Andrea Sempio”.

Il Dna di Sempio presente per contaminazione

Infine, c’è la prova del Dna, quello ritrovato sotto le unghie della vittima. È compatibile con Andrea Sempio? Potrebbe esserlo, ma parzialmente.

La perizia svolta dalla difesa affermò che il Dna del nuovo indagato si trovava lì per “contaminazione indiretta”, e le nuove analisi della dottoressa Albani potrebbero confermarlo.

All’epoca dei fatti, Sempio era il miglior amico di Marco, il fratello di Chiara, e frequentava abitualmente la villetta della famiglia Poggi.

In ogni caso, conclude Palmegiani, quello del Dna “è un argomento già affrontato nell’incidente probatorio e non so in che modo possa essere ridiscusso”.