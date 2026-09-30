Garlasco, perché Luciano Garofano non teme l'eventuale avviso di garanzia: attacco sulla "campagna mediatica"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È sereno Luciano Garofano: l’ex comandante del Ris di Parma difende il lavoro svolto dai suoi collaboratori sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi analizzati nel 2007 nell’ambito del caso Garlasco. Riferendosi ai rilievi fatti a suo tempo, Garofano non ricorda alcun risultato che potesse mettere in discussione la presenza del Dna di Chiara Poggi sui pedali. “Temere un avviso di garanzia? No, ma assolutamente no”, dice.

Caso Garlasco, la versione di Luciano Garofano

Garofano ha espresso la sua posizione in un’intervista all’agenzia LaPresse sull’inchiesta della Procura di Pavia per il delitto di Garlasco.

“È chiaro – ha dichiarato riferendosi all’ipotesi avviso di garanzia – che questa è una decisione che prendono i pubblici ministeri, ma sono talmente sicuro, certo, dell’onestà dei miei collaboratori“.

ANSA

E ancora: “Io non ho memoria di un risultato negativo, nel senso che escludo che ci sia stato un risultato negativo che avrebbe messo in discussione quello che mostrava il Dna di Chiara sui pedali”.

Garofano è stato sentito in Procura a Pavia sugli esami condotti sui pedali della bicicletta e sul giorno in cui è comparso il profilo genetico di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007.

Garofano sul comunicato della Procura di Pavia

“Siccome abbiamo fatto tutto alla luce del sole ed è emerso con la trasmissione dei dati grezzi a novembre, io non temo niente perché non c’è stata mai nessuna forzatura“, ha aggiunto Garofano, che ha specificato inoltre come il comunicato della Procura sia stato travisato dai media.

Il comunicato “si limita a dire che non sono stati rinvenuti i dati grezzi che riguardano un’analisi negativa di quel campione, che precedentemente aveva dimostrato con certezza scientifica […] che su quel prelievo, e quindi sui pedali, c’era il Dna di Chiara Poggi”, ha spiegato Garofano.

Che attacca: “Questo comunicato è diventato: il Ris e Garofano hanno depistato, hanno nascosto, hanno omesso”.

Poi un inciso sull’ipotesi che il Ris abbia nascosto informazioni che avrebbero potuto scagionare Stasi: “Non avevamo nessun interesse di spingere sulla responsabilità di Stasi. Il nostro unico interesse era fare le analisi, mostrare i risultati e comunicarli all’autorità giudiziaria perché assumessero le loro considerazioni e i loro provvedimenti”.

E poi: “Noi abbiamo comunicato che su quei pedali c’era il Dna di Chiara, che quella traccia era con elevata probabilità sangue. Non abbiamo mai detto che fosse sangue”.

Luciano Garofano e la mediaticità

Garofano respinge anche l’accusa mossagli dal suo ex vice, l’allora capitano Marco Pizzamiglio, che lo ha accusato di aver puntato sulla visibilità mediatica.

“Non è assolutamente vero che io miravo solamente alla mediaticità. Io sono arrivato alla mediaticità perché abbiamo cominciato a risolvere con i miei collaboratori, compreso lui, i casi più importanti d’Italia”, ha spiegato Garofano citando tra gli altri i casi Bilancia e Cogne.