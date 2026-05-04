Garlasco, perché Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno sentiti in giorni e luoghi diversi come "testimoni"

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Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno ascoltati come testimoni nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ma in giorni e sedi differenti. La Procura di Pavia vuole raccogliere versioni separate e verificare eventuali elementi utili sul caso di Chiara Poggi, mentre Andrea Sempio resta l’unico indagato per omicidio volontario aggravato.

Convocati Marco Poggi e le sorelle Cappa

La Procura di Pavia accelera sulla nuova inchiesta sul delitto di Garlasco e convoca alcuni dei nomi più vicini a Chiara Poggi. Tra questi ci sono il fratello della vittima, Marco Poggi, e le cugine Stefania e Paola Cappa, chiamati però in giorni e sedi differenti.

I tre non risultano indagati: saranno ascoltati esclusivamente come persone informate sui fatti, formula utilizzata dagli inquirenti quando si ritiene che un testimone possa fornire elementi utili alla ricostruzione del quadro investigativo.

ANSA

Quando e dove saranno ascoltati

La decisione di separarli per date e luoghi differenti sembrerebbe rispondere a un’esigenza precisa delle sorelle Cappa, che avrebbero richiesto di anticipare di un giorno a causa di un impegno improrogabile.

Secondo le ultime informazioni emerse, le sorelle Cappa saranno ascoltate martedì 5 maggio a Milano, alle ore 10, mentre Marco Poggi verrà sentito mercoledì 6 maggio a Pavia, negli stessi uffici e alla stessa ora fissata per Andrea Sempio.

In un primo momento sembrava che il fratello di Chiara dovesse essere ascoltato su delega a Mestre, città in cui vive, ma la Procura avrebbe deciso di convocarlo direttamente nel capoluogo pavese, come confermato dal programma tv di La7, “Ignoto X”.

Le sorelle Cappa non erano mai state ascoltate nell’attuale filone investigativo, nonostante il loro nome fosse già comparso mediaticamente durante gli anni del processo concluso con la condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere.

Garlasco, le ultime su Andrea Sempio

Gli investigatori vogliono probabilmente approfondire dinamiche personali, frequentazioni e dettagli relativi ai giorni precedenti al delitto, anche alla luce delle nuove acquisizioni investigative raccolte nell’ultimo anno.

Andrea Sempio, oggi 38enne, è infatti l’unico indagato della nuova inchiesta aperta dalla Procura di Pavia. I magistrati ritengono che possa aver agito da solo e gli contestano l’omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Secondo la nuova ipotesi investigativa, il delitto sarebbe maturato dopo il rifiuto di un presunto approccio sessuale da parte di Chiara Poggi.

Negli ultimi giorni sono inoltre emersi alcuni messaggi attribuiti a Sempio pubblicati tra il 2009 e il 2017 sul forum “Club di seduzione italiana”, nei quali l’uomo parlava di ossessioni sentimentali e dinamiche relazionali controverse.

La difesa, rappresentata dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, ha però chiarito che quei riferimenti non riguardavano Chiara Poggi ma una barista conosciuta anni fa.