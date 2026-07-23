Garlasco, perché Milo Infante è sicuro dell'innocenza di Alberto Stasi e nessuna certezza su Andrea Sempio

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Milo Infante, che tra poche settimane debutterà sulle reti Mediaset dopo l’addio alla Rai, è tornato a parlare del delitto di Garlasco, spiegando di aver cambiato idea rispetto ad anni fa. Oggi crede che Alberto Stasi sia innocente, mentre non su Andrea Sempio ha dei dubbi. Ha inoltre sostenuto che alcune persone hanno un interesse personale nel mostrificare Stasi.

Garlasco, Milo Infante difende Alberto Stasi

Infante ha rilasciato una lunga intervista a Chi. Il settimanale ha ricordato al giornalista che lui stesso, nel primo racconto di Garlasco, quello che ha portato alla condanna di Stasi, era dalla parte dell’accusa.

“Mi sono abbeverato, come tanti colleghi, a pozzi che erano avvelenati, e non sapevo – ha osservato Infante – Mi sono fidato di consulenti, opinionisti, super mega oracoli della verità che mi hanno raccontato delle cose di cui io poi non ho trovato nel tempo riscontro”.

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Come esempio ha menzionato la “famosa ‘cartella militare’ nel computer di Stasi”. “Avrebbe dovuto contenere ogni forma di abominio sessuale e, invece, quando l’ho vista, mi sembrava piuttosto brutta pornografia anni ’80”, ha aggiunto.

Ha anche sostenuto che chi continua ad attaccare Stasi lo fa con “dolo”: “Partiamo da un presupposto: l’omicidio di Chiara Poggi non ha un movente. L’unico movente accettabile, anzi il grande movente, era la pedopornografia: quindi, secondo la ricostruzione, Chiara scopre immagini spaventose sul computer di Stasi, litigano e lui la uccide”.

“Peccato – ha aggiunto – che poi, negli anni, si scopre che la pedopornografia non esiste e si passa al movente della pornografia. Anche qui si favoleggia di immagini inquietanti di cui, però, non c’è riscontro”.

E ancora: “Alberto Stasi, per la legge, oggi è l’assassino di Chiara Poggi, ma il movente della pornografia non è un movente valido e chi ancora oggi lo porta avanti con caparbia determinazione lo fa solo perché ha un interesse personale nel mantenere la mostrificazione di Alberto Stasi”.

Anche in questo caso il conduttore ha fatto un esempio, ricordando di aver avuto ospite un esperto che ha dichiarato che, a suo avviso, Alberto Stasi ha ucciso Chiara Poggi e, dopo essere tornato a casa, ha iniziato a guardare le immagini pornografiche perché affetto da parafilia. “Sulla base di quali elementi abbia fatto questa diagnosi, rimane ad oggi misterioso”, ha sottolineato Infante.

“La mia idea è che Stasi non c’entri niente, che non ci siano le prove della sua colpevolezza – ha ragionato – C’è un elemento molto forte, che riguarda la perizia Testi e ancora non è emerso ma che uscirà, e di cui sono a conoscenza, che getta ulteriori dubbi su quello che è l’impianto accusatorio verso Stasi”.

Infante: “Se Sempio andrà a processo avremo le idee più chiare”

Il giornalista ha anche fatto un discorso su Andrea Sempio, dicendo che per capire come andrà a finire bisognerà aspettare l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio e il processo: “Se tutto questo avverrà, forse avremo le idee più chiare”. “Il grande pericolo – ha aggiunto – è che si vada incontro a una fotocopia della vicenda processuale di Stasi, con un’alternanza di assoluzioni e condanne”.

“Ho grande fiducia nella Procura di Pavia che, fino a questo momento, si è mossa con prudenza e con determinazione. E non sono cose da poco”, ha proseguito.

La stima per l’amico Gianluigi Nuzzi

Un altro conduttore e giornalista che ha trattato ampiamente il caso di Garlasco è Gianluigi Nuzzi, ex ‘rivale’ di Infante. Oggi i due fanno parte della stessa scuderia, vale a dire Mediaset. Tra loro c’è un rapporto di stima.

“La nostra amicizia – ha evidenziato Infante – nasce per strada perché siamo due cronisti di giornali, televisione, sempre concorrenti”.

“Se tu mi chiedi chi è Gianluigi Nuzzi, ti dico che è uno onesto, che è uno puro, che se sbaglia lo fa con la sua testa, che è uno rigoroso e spero che lui dica altrettanto di me. Quando sento Gigi, posso non condividere quello che dice, ma lo rispetto sempre”, ha concluso.