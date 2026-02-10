Garlasco, perchè Panzarasa non può essere il "Marco" indicato come killer nel biglietto del cimitero

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A suggerire il cognome “Panzarasa” è l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, secondo l’intercettazione di quella telefonata ricevuta da Rita Preda l’8 ottobre 2007. La madre di Chiara Poggi gli aveva riportato di aver trovato un biglietto anonimo al cimitero di Garlasco con su scritto: “A uccidere è stato Marco“. Tizzoni, quindi, aveva chiesto: “Sarebbe Panzarasa?”, ma la donna aveva precisato che in quel messaggio non veniva indicato alcun cognome. Panzarasa, come noto, è uno storico amico di Alberto Stasi. Quando fu uccisa la 26enne, però, si trovava a Loano.

L’alibi di Marco Panzarasa

Come anticipato, nell’intercettazione dell’8 ottobre 2007 l’avvocato Gian Luigi Tizzoni domandò a Rita Preda se quel “Marco” indicato da un messaggero anonimo come l’assassino di Chiara Poggi fosse Panzarasa, l’amico di Alberto Stasi.

Riavvolgiamo il nastro. All’epoca dei fatti Panzarasa aveva 24 anni e abitava a poca distanza dalla villetta di via Pascoli 8. Il suo nome è riemerso il 16 maggio 2025, quando il gip ha disposto il prelievo del suo Dna nell’ipotesi che, dato che il pc di Stasi veniva spesso usato da Chiara Poggi, anche Panzarasa ne facesse uso.

Panzarasa, inoltre, era stato con Alberto Stasi a Londra. Il giorno del delitto, tuttavia – come documentava anche un articolo de La Stampa pubblicato il 31 agosto 2007 – il suo cellulare aveva agganciato la cella di Loano, in Liguria.

Panzarasa era ripartito per Garlasco nel pomeriggio dopo essere stato avvisato dell’accaduto da Stefania Cappa, cugina della vittima. La sera stessa l’allora 24enne fu sentito dai carabinieri che lo convocarono altre quattro volte, acquisendo anche i biglietti del treno che lo collocavano lontano da Garlasco.

L’intercettazione tra Rita Preda e Gian Luigi Tizzoni

Sabato 7 febbraio la scrittrice e astrofisica Maria Conversano sul suo canale YouTube ha pubblicato la versione digitale della trascrizione dell’intercettazione di una telefonata avvenuta l’8 ottobre 2007 tra Rita Preda e Gian Luigi Tizzoni.

La madre di Chiara Poggi riferì di aver “trovato un bigliettino (…) infilato nella porta della cappella” al cimitero di Garlasco. Il messaggio, scritto “in stampatello su un foglio a quadretti”, riportava: “A uccidere è stato Marco” ma non specificava il cognome.

Le nuove ombre su Garlasco

“Io sto tremando adesso”, confidò la madre di Chiara Poggi all’avvocato. Chi fosse quel “Marco” è ancora oggi un mistero, come lo è l’identità del messaggero.

Rita Preda riferì di aver consegnato quel foglietto “al capitano” (Cassese, presumibilmente). In quel tempo Stasi era già stato arrestato e incarcerato dopo quattro giorni. A tal proposito la madre della vittima commentò: “Se non ci sono impronte di estranei, comunque vada, si fa veramente dura per Stasi dimostrare che non è lui”.