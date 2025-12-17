Garlasco, perché per De Rensis l'incidente probatorio "è un passaggio importante ma non fondamentale"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“È un passaggio importante, ma non il passaggio”, lo dice chiaramente Antonio De Rensis alla vigilia dell’incidente probatorio che potrebbe portare a un nuovo processo per il delitto di Garlasco. Per l’avvocato di Alberto Stasi non sarà un “giorno del giudizio” in quanto non si tratta di un passaggio fondamentale. Il 18 dicembre, ricordiamo, si terrà l’atto finale dell’incidente probatorio della nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio.

Il parere di Antonio De Rensis

Il 17 dicembre Antonio De Rensis, in collegamento con Ignoto X, precisa che l’incidente probatorio di giovedì 18 “è un passaggio importante, ma non fondamentale“.

L’avvocato di Alberto Stasi dice questo in quanto l’indagine è “fatta di elementi scientifici, ma anche molto tradizionali“.

Gli elementi scientifici servono – precisa De Rensis – a non avere sorprese sulle indagini tradizionali. Quindi fa un esempio: “Se penso che lei abbia commesso qualcosa, io devo essere sicuro che sulla scena non ci siano altre risultanze contrarie alle indagini”.

Diversi i punti oggi battuti dalla stampa alla vigilia dell’udienza, dalle tappe delle indagini ai vari dettagli sul caso, come l’antifurto di casa Poggi, il Dna presente sotto le unghie di Chiara e la posizione di Alberto Stasi.

Le criticità della perizia Albani secondo i legali dei Poggi

Come riporta Il Giorno, la difesa dei Poggi ha depositato una relazione per segnalare le criticità della perizia di Denise Albani, la genetista incaricata dalla Procura di Pavia.

Secondo i consulenti Marzio Capra e Dario Redaelli nella sua indagine l’esperta avrebbe fatto uso di software obsoleti e, per lo studio del Dna sulle unghie della vittima, avrebbe fatto riferimento a un database europeo e non italiano.

Cosa accadrà durante l’incidente probatorio

L’udienza del 18 dicembre segna uno spartiacque nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco, portando in aula le prove raccolte contro Andrea Sempio nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi. Tutto, finalmente, sarà sul tavolo della Procura.

Il punto di partenza saranno le tracce genetiche degradate rinvenute sulle unghie di Chiara Poggi: la loro attribuzione ad Andrea Sempio è al centro di uno dei dibattiti più animati sul caso.