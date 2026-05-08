Garlasco, perché per i carabinieri l'impronta di scarpa numero 42 è compatibile con Sempio se lui veste il 44

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L’impronta di scarpa numero 42 trovata nella villetta di Garlasco torna centrale nelle nuove indagini su Andrea Sempio. Secondo i carabinieri, le analisi antropometriche indicano una compatibilità del suo piede con calzature 42-43, nonostante la difesa sostenga che l’indagato porti calzature con il numero 44.

Garlasco, di chi è l’impronta di scarpa numero 42

L’impronta insanguinata di una scarpa numero 42 è un elemento chiave anche nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, certamente fra i più discussi fra quelli presenti nelle informative depositate dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano.

Secondo quanto emerge dagli atti investigativi, i carabinieri ritengono che quella traccia possa essere “compatibile” anche con Andrea Sempio, nonostante i consulenti della difesa sostengano che l’uomo calzi il numero 44.

ANSA

Proprio quell’impronta, attribuita a una scarpa marca Frau numero 42, fu uno dei punti chiave che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere.

Sempio calza il 44 ma sarebbe compatibile

Il punto centrale, spiegano gli investigatori, è che le nuove consulenze antropometriche coordinate dall’esperta Cristina Cattaneo non parlano di certezza assoluta, ma di compatibilità morfologica tra il piede dell’indagato e scarpe comprese tra il numero 42 e il 43.

Gli esperti incaricati dalla Procura avrebbero infatti effettuato misurazioni biometriche e confronti sulla lunghezza e sulla conformazione plantare, arrivando alla conclusione che il piede di Sempio potrebbe rientrare nella fascia compatibile con l’impronta repertata nella villetta di via Pascoli.

Elemento chiave per la condanna di Stasi

Questo elemento, secondo gli investigatori, non escluderebbe che l’indagato possa aver utilizzato una scarpa di numero inferiore rispetto a quella normalmente indossata oppure una calzatura con vestibilità diversa.

La questione della scarpa numero 42 è particolarmente delicata perché rappresenta uno dei principali elementi materiali emersi sin dalle prime fasi dell’inchiesta. Nella sentenza definitiva contro Alberto Stasi, l’impronta venne considerata coerente con il numero di scarpe dell’allora fidanzato di Chiara Poggi.

La nuova ricostruzione

Secondo la nuova ipotesi formulata dai carabinieri, il delitto non sarebbe stato premeditato ma sarebbe degenerato dopo un rifiuto da parte della vittima. Gli investigatori ritengono che Chiara Poggi sia stata colpita inizialmente a mani nude e successivamente con un martello a coda di rondine sparito dalla casa della famiglia Poggi proprio nell’estate del 2007.

Nell’informativa si sostiene inoltre che la vittima abbia tentato disperatamente di difendersi, trattenendo sotto le unghie materiale genetico compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio.

Dopo l’aggressione, l’indagato avrebbe cercato di ripulirsi. I carabinieri ipotizzano che si sia prima specchiato in bagno per verificare quanto sangue avesse addosso e che poi abbia utilizzato il lavabo della cucina per lavarsi parzialmente.

Successivamente avrebbe abbandonato l’abitazione passando dal vano scale, lasciando la cosiddetta traccia palmare 33, definita dagli investigatori come un’impronta prodotta da una mano bagnata.

Secondo la nuova ricostruzione, Sempio avrebbe infine raggiunto la casa della nonna, distante circa 400 metri dalla villetta di via Pascoli, per completare le operazioni di pulizia prima di tornare a casa dei genitori.