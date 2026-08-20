Garlasco, perché per Massimo Lovati il racconto di Andrea Sempio al bar "è irrilevante e banale" per il caso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, ha rilasciato nuove dichiarazioni sul delitto di Garlasco. L’avvocato ha definito “irrilevante e banale” il racconto di Andrea Sempio, che ha riferito alla madre di essere entrato in un bar la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi.

Il racconto di Andrea Sempio sul bar riferito dalla madre

La trasmissione Morning News, nella puntata di giovedì 20 agosto, ha mandato in onda una conversazione tra la madre di Andrea Sempio e Alessandro De Giuseppe de Le Iene nel 2022, in cui la donna ha riferito il racconto del figlio, che le aveva confidato di essere stato in un bar la mattina dell’omicidio.

Le sue parole: “Erano le 10 meno 10, Andrea ha preso la macchina ed è andato a Vigevano. Ha trovato la biblioteca chiusa, poi si è fermato in un bar a prendere il caffè e a prendere la bottiglietta d’acqua. Poi è tornato a casa ed è andato dalla nonna, è venuto a casa a mangiare e mi ha detto: ‘Non ho fame, mi son bevuto mezzo litro d’acqua. Quella là mi ha dato la bottiglietta e non mi ha dato il tappo’. Era là veramente, non si poteva inventare una cosa così”.

ANSA

Il commento dell’avvocato Massimo Lovati

Interpellato sulla questione, Massimo Lovati, ospite in collegamento, ha detto: “Non lo sapevo, è una cosa talmente irrilevante. Mi sembra non abbia alcun peso, una cosa banale. Sempio aveva dichiarato di essere andato a comprare un libro? Vabbè ma uno può essere entrato in un bar. (…) Mi sembrano tutte cose irrilevanti”.

In precedenza, Lovati aveva parlato anche del famoso scontrino di Vigevano: “Io nel 2008, quando è stato sentito dai carabinieri, non ero il suo avvocato. Io l’ho conosciuto nel 2016, nel corso della prima inchiesta poi culminata con l’archiviazione”.

L’avvocato ha aggiunto: “Io ribadisco che lo scontrino non è un alibi. Se l’ha preso Sempio? Non può essere diversamente, altrimenti ci sarebbe un’associazione per delinquere, si va nel fantasy. Se emergesse che l’ha preso la mamma? Allora sarebbe complice di omicidio, non ci sarebbero alternative”.

Ancora Lovati: “Lo scontrino è una curiosità, tale è stata definita dal giudice Vitelli. Lo è sempre stato e tale rimane. Se fossi stato suo avvocato gli avrei consigliato di guardarsene bene dal consegnare lo scontrino. Lui l’ha fatto per collaborare con la Giustizia”.

Le parole del magistrato Valerio De Gioia

Il magistrato Valerio De Gioia è intervenuto sulla questione scontrino nel delitto di Garlasco.

Le sue parole: “Se io ho un alibi falso non fa di me il responsabile di un reato, la Procura deve dimostrare che il ragazzo fosse all’interno dell’abitazione. Se dovesse emergere che lo scontrino sia stato fatto dalla mamma o procurato da lei, lei non risponderebbe di complicità del reato di omicidio, come è stato erroneamente detto, né di favoreggiamento personale perché è un prossimo congiunto. L’unica forma di responsabilità, se non dovesse essersi avvalsa della facoltà di non rispondere, sarebbe l’accusa di false informazioni al pubblico ministero”.