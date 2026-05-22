Garlasco, perché secondo Angela Taccia "è prematuro" decidere se far interrogare Sempio: il piano della difesa

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Per l’avvocata Angela Taccia decidere di fare interrogare Andrea Sempio è ancora "prematuro". Il team di legali dell’indagato della nuova indagine sul delitto di Garlasco è al lavoro sulla linea difensiva da tenere di fronte ai magistrati per rispondere alle accuse rivolte al 38enne sull’omicidio di Chiara Poggi. "È una fase in cui più che mai si vive alla giornata" ha dichiarato la legale amica di Sempio, precisando come l’istanza di interrogatorio non sia scontata.

Il piano della difesa

Come previsto dalla legge, le carte della difesa di Andrea Sempio sono da svelare entro il termine di 20 giorni dell’avviso di conclusione dell’indagine, notificato al nuovo indagato dell’omicidio di Garlasco il 7 maggio. Visto che il 38enne si è sempre dichiarato innocente, i suoi legali stanno valutando anche di chiedere che venga ascoltato dai magistrati.

Innanzitutto, però, è atteso per la prossima settimana il deposito delle sei consulenze di parte, tra cui quella personologica, una medico-legale sulle cause e i tempi del decesso, una antropometrica per verificare se le impronte possono collimare con quelle lasciate dalle scarpe dell’assassino, e una fonica di ripulitura degli audio sui soliloqui di Sempio in auto.

Le parole di Angela Taccia

Ospite di Quarto Grado, una dei rappresentanti legali di Sempio, l’avvocata Angela Taccia, ha sottolineato come "il termine è veramente molto ristretto per un caso del genere", confermando però che il deposito delle consulenze è fissato al massimo per martedì 27 maggio.

"Sul fatto di far interrogare Andrea Sempio è ancora prematuro, nel senso che io e l’avvocato Catagliotti non possiamo anticipare le mosse" ha affermato, "quindi adesso dobbiamo capire veramente di stare nel termine, fare di tutto per stare nel termine per le questioni tecniche, oggettive, concrete e scientifiche anche".

La scelta sull’interrogatorio

Alla domanda di Gianluigi Nuzzi su cosa succederà dopo il deposito delle consulenze, l’avvocata Taccia ha risposto che "vedremo se effettivamente arriverà o meno, può essere che arrivi ovviamente, la richiesta di rinvio a giudizio".

"A quel punto aspetteremo la fissazione dell’udienza preliminare. Io non ho la sfera di cristallo. Bisognerà effettivamente vedere come verranno valutate le nostre consulenze perché con tutto il rispetto possibile ricordo che anche le consulenze della procura sono consulenze di parte" ha tenuto a precisare.

"Sul fatto di Andrea Sempio interrogato o meno, però a questo punto ci stiamo interrogando noi che mossa fare" ha spiegato ancora la legale, ricordando che "il Codice parla chiaro e che l’indagato può essere sentito poi diventando imputato in udienza preliminare da un giudice terzo imparziale e a noi non sembra così male questa ipotesi, francamente".