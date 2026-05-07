Garlasco, pm contesterebbero a Marco Poggi "modifiche sostanziali delle testimonianze e atteggiamento ostile"

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I carabinieri di Mestre avrebbero accusato Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, vittima dell’omicidio di Garlasco, di aver riferito, durante un alcune Sit rilasciate il 20 maggio 2025, dichiarazioni che contraddicevano ciò che ha sostenuto in passato. Poggi è stato anche accusato di atteggiamento ostile. Di contro, il fratello della vittima ha accusato i carabinieri di manipolare la sua testimonianza.

Le accuse di contraddizione a Marco Poggi

Il 20 maggio 2025, quasi un anno fa, Marco Poggi, il fratello di Chiara Poggi, sarebbe stato sentito per alcune sommarie informazioni testimoniali (Sit) dai carabinieri di Mestre, in Veneto, dove vive e lavora.

Stando a quanto riporta la trasmissione televisiva Ignoto X, di La 7, l’incontro con i carabinieri emerge dagli atti dell’indagine su Andrea Sempio, chiusa il 7 maggio 2026 e che vede l’amico di Marco Poggi accusato dell’omicidio di Garlasco.

ANSA

Sempre secondo gli atti, i carabinieri avrebbero contestato a Poggi alcune dichiarazioni, che avrebbero contraddetto ciò che il fratello della vittima di Garlasco aveva sostenuto “fino a due mesi prima“.

L’atteggiamento ostile e la difesa di Andrea Sempio

Non è chiaro quali siano queste dichiarazioni. Dovrebbero riguardare in qualche modo l’omicidio, che è avvenuto quasi 18 anni prima delle Sit in questione.

Negli atti, i carabinieri accusano anche Marco Poggi di aver assunto un “atteggiamento ostile” nei confronti delle autorità durante l’incontro. Anche in questo caso non sono chiari i dettagli di questo atteggiamento ostile.

Alcune domande dovrebbero aver riguardato Andrea Sempio, su cui si sono concentrate le indagini, perché i carabinieri accusano Marco Poggi di aver assunto una “difesa d’ufficio” di Sempio.

Le accuse di manipolazione ai carabinieri

Non sono solo i carabinieri di Mestre però a lamentarsi dell’atteggiamento della controparte durante le Sit del 20 maggio 2025.

Dagli atti risulterebbe infatti che anche il fratello di Chiara Poggi avrebbe rivolto dure accuse nei confronti delle forze dell’ordine che lo stavano interrogando.

Poggi avrebbe infatti accusato i carabinieri di voler manipolare la sua testimonianza e di volergli far dire “cose che non aveva mai detto“.