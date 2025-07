Garlasco, polemica sull'impronta 33 esclusa dall'incidente probatorio: il legale dei Poggi attacca la Procura

Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco. L’impronta 33, quella individuata sul muro di casa Poggi, “non è di Andrea Sempio” e “non contiene sangue”. Lo riferisce una consulenza depositata dalla difesa di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, per cui è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima. Inoltre, c’è da rimarcare che la traccia 33 è stata esclusa dall’incidente probatorio.

Garlasco, l’impronta 33 esclusa dall’incidente probatorio

L’impronta 33, viene scritto nella consulenza in questione, non ha le “minuzie” sufficienti per essere attribuita a Sempio che “ha la serenità dell’innocenza“.

La traccia è stata esclusa dall’incidente probatorio. Dunque è stata rigettata la richiesta di incidente probatorio sull’impronta palmare avanzata dai legali della famiglia Poggi.

L’intervento dell’avvocato della famiglia Poggi

”Il Codice prevede che la procura debba fare delle indagini anche nell’interesse dell’indagato. La procura di Pavia le ha estese anche nell’interesse del condannato, ma non accoglie le richieste della persona offesa”. Sono le parole pronunciare, uscendo dal tribunale di Pavia, dal legale della famiglia Poggi, Gian Luigi Tizzoni, come riferito dall’AdnKronos.

I legali della famiglia Poggi aveva presentato un’istanza alla procura per chiedere che l’incidente probatorio venisse esteso anche alla traccia 33 ”per vedere se c’erano le minuzie sufficienti per attribuirla ad Andrea Sempio”.

“Non l’hanno concessa e il giudice non la può concedere in assenza dell’ok della procura”, ha aggiunto Tizzoni. E ancora: ”Dicono che noi abbiamo paura della verità e si oppongono a un accertamento quando viene demandato a un giudice terzo. Noi invece alle richieste della procura non abbiamo detto di no”.

Le dichiarazioni dall’avvocato di Alberto Stasi

Della vicenda ha parlato anche l’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, il quale ha affermato che la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco rappresenta ”una speranza per tutti i cittadini. Credo che questo sia un messaggio che deve fare avere fiducia nella giustizia, comunque finisca”.

De Rensis, entrando in tribunale a Pavia per l’udienza davanti alla gip Daniela Garlaschelli per l’estensione dell’incidente probatorio alle impronte rilevate sui resti della spazzatura ritrovati nella villetta di via Pascoli, ha aggiunto: ”Siamo contenti che ci sia questo ulteriore approfondimento”, perché ”tutto ciò che si può fare in più è meglio di ciò che si può fare in meno”.

E ancora: “Un’indagine, se ha un accertamento in più, mi rassicura rispetto a un’indagine che fa un accertamento in meno. Quando un’indagine dà molte cose per scontate, è pericolosa. Qui invece non si dà per scontato niente, si va a vedere tutto”.

ANSA L’avvocato Antonio De Rensis

Il legale ha concluso dicendo che quella condotta dalla procura di Pavia ”è un’indagine a 360 gradi dove fino adesso mi sembra vengano rispettate perfettamente tutte le ritualità. Non so se si può dire la stessa cosa del passato. Certamente l’indagine di oggi nessuno può dire che non venga fatta nel rispetto di tutte le parti e con la massima attenzione alla procedura”.