Garlasco, possibile revisione congiunta di "un'altra Procura" per Milo Infante: fari su Milano, Brescia, Parma

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Nuovi sviluppi nel caso Garlasco: si allungano i tempi per il deposito dell’istanza di revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. Tutto potrebbe slittare a fine novembre o anche oltre. Il ritardo sarebbe legato a un possibile coinvolgimento di un’altra procura, come prospettato da Milo Infante a Mattino Cinque.

Milo Infante sugli sviluppi del caso Garlasco

È quanto emerso nel corso della puntata lunedì 16 novembre di Mattino Cinque. Fra gli ospiti di Federica Panicucci, a parlare del caso Garlasco è stato anche Milo Infante, presente in studio.

Da mesi la difesa di Alberto Stasi sta lavorando alla revisione del processo, alla luce degli sviluppi del nuovo filone che coinvolge Andrea Sempio, di recente passato dal ruolo di indagato a quello di imputato.

Ma oggi, pare, ci sarebbe anche un altro soggetto giudiziario interessato a intervenire nella vicenda: la bomba l’ha sganciata Milo Infante, senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Ipotesi richiesta di revisione congiunta

Fra i commentatori c’è chi spinge sull’ipotesi di una richiesta di revisione congiunta del processo a carico di Alberto Stasi, presentata insieme dalla sua difesa e dalla Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. L’eventuale coinvolgimento della Procura generale di Milano era già emerso nei giorni scorsi, con indiscrezioni su un possibile sostegno alla revisione o sulla presentazione di un’istanza autonoma.

“È un’ipotesi – commenta al riguardo Milo Infante – anche se io vedo più un’altra Procura, non quella generale, interessata alla revisione di Stasi, ma non si può dire di più”. Altre probabili Procure potrebbero essere quelle di Brescia o Parma.

“Nella vicenda di Garlasco c’è stata solo incompetenza o c’è stato anche dell’altro?”, si è domandato in studio Milo Infante, facendo riferimento alla lunga catena di errori e omissioni relativi alla gestione delle prove.

Caso Garlasco, i destini di Alberto Stasi e Andrea Sempio

In merito all’istanza di revisione della condanna di Stasi, l’avvocata Giada Bocellari aveva parlato di altri elementi gravissimi emersi, probabilmente anche “più gravi” rispetto alla questione del sangue nei pedali.

Ma c’è un’altra scadenza che si avvicina: il 25 febbraio 2027 il gup pavese Luigi Riganti inizia l’udienza preliminare al termine della quale sarà deciso se mandare a processo Andrea Sempio in corte d’assise.

Come funziona la revisione di un processo

A norma dell’articolo 630 del Codice di procedura penale, la revisione di una sentenza definitiva di condanna può avvenire solo in quattro casi.

Il primo caso riguarda il contrasto tra giudicati: quando i fatti accertati in una sentenza sono inconciliabili con quelli stabiliti in un’altra. Nel caso Garlasco, potrebbe verificarsi se Andrea Sempio venisse condannato in via definitiva come unico assassino di Chiara Poggi, dopo la condanna di Alberto Stasi per lo stesso omicidio.

Secondo caso: revoca di una precedente sentenza. Ciò accade quando la condanna si fonda su un’altra sentenza successivamente revocata o annullata.

Terzo caso: nuove prove. Ciò si verifica quando emergono elementi che, da soli o insieme a quelli già acquisiti, dimostrano che il condannato deve essere assolto.

Quarto e ultimo caso: falsità o reati. È l’eventualità che si verifica quando la condanna è stata determinata da atti o documenti falsi, oppure da un altro fatto previsto dalla legge come reato.