Garlasco, presunto audio di Sempio su video intimi di Chiara Poggi diffuso da Bugamelli: "Dettagli confermati"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Continua a tenere banco la vicenda di Garlasco nei programmi tv. Nell’ultima puntata in onda di “Filorosso” è intervenuta Francesca Bugamelli, protagonista su YouTube del canale “Bugalalla Crime”. La donna ha affermato di aver ripulito l’audio di un soliloquio attribuito ad Andrea Sempio, risalente al febbraio 2017, sostenendo che il 38enne stesse parlando dei video intimi di Chiara Poggi.

Garlasco e il presunto audio “ripulito” di Sempio

“Francesca sta facendo una sorta di Discovery parallela, una Discovery, chiamiamola così, cruda, nel senso che ha deciso di pubblicare alcune intercettazioni migliorandone anche la qualità audio”, ha spiegato Antonino Monteleone, conduttore di “Filorosso“.

“Devo dire – ha aggiunto il giornalista – che ne avete pubblicata una molto particolare che, se poi Francesca mi correggerà se sbaglio, nella vostra prospettazione rafforzerebbe l’ipotesi del movente“.

ANSA

A questo punto è stato fatto ascoltare l’audio di Sempio con in sovraimpressione i sottotitoli. Questo sarebbe quanto detto durante il soliloquio dal 38enne:

“Perché hanno visto i filmati porno… I filmini porno sono ancora lì. Si sono visti questi filmati porno. Ci ha messo il… sulla faccia. Perché se ricordo… Sarà uscito mesi fa… E non sarà uscito un anno fa. Probabilmente, questa roba qua… da dove arriva?”

Bugamelli: “Audio assai rilevante”

Dopo che Monteleone ha mandato in onda l’audio, è intervenuta Bugamelli che ha sostenuto che “Andrea Sempio è da solo, è un soliloquio”. “Ormai – ha aggiunto – siamo abituati a vedere che ha questa abitudine a parlare da solo in auto e sta parlando evidentemente di video intimi”.

“Noi – ha continuato la youtuber – abbiamo lavorato su questa intercettazione, ripulendo l’audio e riuscendo a sentire anche qualcosa in più rispetto a quanto trascritto dai carabinieri della Procura di Pavia”.

Bugamelli ha rimarcato che l’intercettazione in questione è datata al 9 febbraio 2017 e “allora fu ritenuta irrilevante all’epoca dagli inquirenti“.

“Come sappiamo – ha dichiarato Bugamelli – la nuova Procura ha preso nuovamente in mano tutte queste intercettazioni e le ha riascoltate. Abbiamo scoperto che molte di queste, ritenute irrilevanti o addirittura non comprensibili, in realtà erano comprensibili e assai rilevanti, come per esempio questa”.

Bugamelli: “Ritengo che questa intercettazione sia importante”

“Andando a ripulirne l’audio – ha continuato – abbiamo colto anche qualche parola in più. Queste parole descrivono un’azione che ci è stato confermato essere presente nei video, per esempio dal dottor Occhetti, perito informatico nominato dal giudice Vitelli per il processo di primo grado di Alberto Stasi“.

“Il dottor Occhetti ha avuto modo di visionare questi contenuti e ha confermato che questo dettaglio è effettivamente presente nei video e che nessuno, al di fuori di chi quei video li abbia visti, poteva conoscerlo. Per questo ritengo che questo elemento possa essere davvero molto importante”, ha concluso Bugamelli.