Garlasco, presunto campione sui pedali nascosto dal Ris: sembra che il dna di Chiara Poggi non ci fosse

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Altre informazioni sul presunto campione di DNA sui pedali. Dagli appunti del RIS acquisiti dai PM nei giorni scorsi emerge che il 20 settembre 2007 non c’era sangue della vittima sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Anche il 19 settembre l’esito fu negativo: il consulente della Procura avrebbe infatti smontato i pedali ed eseguito in segreto un test specifico (OBTI) che avrebbe dato esito negativo. La PM non era a conoscenza di questo test.

Non c’erano tracce di sangue sui pedali

Secondo La Stampa, La Repubblica e Il Corriere della Sera, il RIS sapeva che sui pedali della bici di Alberto Stasi non c’era il sangue di Chiara Poggi.

La prova sarebbe in una decina di righe scritte a penna, sormontate da una data (20-09-07), ovvero il giorno in cui il capitano Alberto Marino ottiene i due tracciati negativi sui pedali. Risultati, come noto, in contraddizione con l’esito del giorno prima.

Cosa c’è negli appunti

Il consulente della PM Rosa Muscio scrive nell’appunto: "Smontati i pedali bici uomo. Quello con vite destrorsa reca almeno 2 traccette brune comb. (+) nella parte terminale ex (vds foto)".

Prosegue: "Quello con vite sinistrorsa reca almeno una traccia bruna su un tacchetto della zigrinatura (vds foto) comb. (+)". Nella riga finale dell’appunto scrive: "Quest’ultimo viene prelevato per OBTI (-)".

Il risultato è negativo, si vede un segno (-) cerchiato. In altre parole: niente sangue. Manca però il verbale delle operazioni. Per giorni, ricostruisce La Repubblica, nel reparto dell’allora colonnello Luciano Garofano non vengono redatti verbali di lavoro.

Poi la mattina del 24 arriva la relazione preliminare firmata da Marino, che Garofano trasmette alla PM Muscio: attesta la presenza di "un profilo genetico riconducibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, alla vittima Poggi Chiara" su entrambi i pedali.

Nuove analisi sui pedali

Nel verbale mancano accenni alle controanalisi e al test OBTI. Il documento attesterebbe solo che il capitano Marino "ha fatto prendere visione dei risultati sinora ottenuti ai CC.TT.PP. delle parti, Prof. F.M. Avato, Dott. M. Fabbri e Dott. M. Capra", senza specificare quali.

Intanto il provvedimento di fermo parla di gravi indizi di colpevolezza. La mattina del 25 il consulente della difesa Matteo Fabbri fa mettere a verbale la sua richiesta di un nuovo test OBTI, non sapendo di quanto già accaduto.

Marino "prende atto di quanto richiesto e procede nel prelevare una delle tracce in questione", ma dichiara anche: "Al momento non viene effettuata alcuna diagnosi di specie ritenendo che gli accertamenti biomolecolari possano fornire tutte le informazioni utili". Per il RIS contiene globuli bianchi, successivamente si parlerà di lieviti.

Il test resterà segreto fino al 17 settembre scorso, quando l’ex appartenente al RIS Giorgio Portera ammette: "Io mi ricordo: trovato il DNA, ma per il sangue specifico l’OBTI era negativo". Fatti o coincidenze, sottolinea l’ANSA, che adesso vengono letti sotto una luce del tutto diversa, specie dopo la conferma che era stato Marino a dare l’ordine di distruggere i reperti di Garlasco conservati al RIS nel settembre 2016, appena nominato comandante della sezione di Biologia.

Il commento di Bocellari

A Mattino Cinque, Giada Bocellari commenta la scoperta del test negativo. Dichiara: "Viene fatto un Combur test [n.d.r. test generico che risponde a diverse sostanze] positivo, che è quello che viene riportato nella relazione preliminare; peccato che risulti sia stato fatto anche un OBTI negativo".

Quindi, spiega, il test specifico per il sangue umano aveva dato esito negativo: "Risulta che l’esito negativo c’era, ma non viene riportato". Al momento dichiara di astenersi da qualsiasi commento.

"Preferisco non rispondere, sapete la mia posizione molto pacata e in questo momento non me la sento", dichiara. Quanto ad Alberto Stasi, prosegue, "potete immaginare come l’abbia presa".