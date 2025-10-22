Garlasco, previsione dell'avvocato De Rensis su Sempio dopo le parole del testimone sullo scontrino: "Missile"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nuovo colpo di scena nel caso Garlasco: un testimone avrebbe smentito l’alibi di Andrea Sempio, dichiarando che il famoso scontrino non apparterrebbe né all’indagato né alla sua famiglia. L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, ha parlato di un “missile” qualora la prova dovesse rivelarsi falsa.

Delitto di Garlasco: il nuovo testimone e il dettaglio sullo scontrino

Nella recente puntata di Storie Italiane, andata in onda su Rai 1 il 22 ottobre, si è tornati a parlare del delitto di Garlasco, alla luce della più recente novità sulle indagini. Un supertestimone, sentito dalla Procura di Pavia, avrebbe infatti smentito l’alibi dello scontrino di Sempio.

Secondo il testimone, in dettaglio, il famoso scontrino non apparterrebbe né ad Andrea Sempio, né a nessuno dei suoi familiari.

ANSA

L’avvocato De Rensis

Anche se al momento si tratta solamente di un’indiscrezione, Eleonora Daniele ha chiesto un’opinione all’avvocato Antonio De Rensis, il legale che difende Alberto Stasi.

Intervenuto in studio, De Rensis ha commentato la notizia del nuovo testimone.

“Io non so nulla, posso dire cosa immagino”, ha premesso il legale.

L’avvocato De Rensis su Sempio: “Questo sarà non un boomerang, ma un missile”

“Io immagino che sia un testimone nuovo e che sia considerato assolutamente attendibile”, ha poi proseguito l’avvocato De Rensis.

“Finisco dicendo che, con tutte le garanzie del caso e come ho già detto in passato, se lo scontrino risulterà al di là di ogni ragionevole dubbio, falso, questo sarà non un boomerang, ma un missile” ai danni di Andrea Sempio.

L’avvocato ha anche ricordato che “fornire una documentazione falsa è una prova molto grave a carico”.

Il legale di Alberto Stasi ha comunque ribadito che le verifiche ancora da effettuare sono tante, in quanto si parla, al momento, solamente di ipotesi. Ha però sottolineato che l’indagine sul delitto di Garlasco “è un’indagine seria, fatta non escludendo, ma includendo”.

I dettagli sugli orari

Ricordiamo che, in ogni caso, lo scontrino fornito da Andrea Sempio non può essere considerato un alibi. Il delitto di Garlasco, secondo le sentenze di condanna di Alberto Stasi, è avvenuto tra le 9.12 e le 9.35.

Lo scontrino fornito da Sempio, invece, riporta come orario di fine sosta le 11.18.