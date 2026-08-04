Garlasco, previsione dell'avvocato De Rensis sulle indagini: "Ci saranno novità a settembre, riferite al 2007"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il 28 settembre si avvicina: entro tale data i pm valuteranno se chiedere l’archiviazione o il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone sull’omicidio di Garlasco. Secondo Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, con la fine di settembre 2026 salteranno fuori anche diverse importanti “novità” nelle indagini, “riferite al 2007”.

Le ultime di De Rensis sul caso Garlasco

Nel corso dell’ultima puntata di Filorosso, su Rai 3, De Rensis ha ribadito ciò che ha già sostenuto più volte. E, cioè, che sul giallo di Garlasco esistono fatti, circostanze e prove che all’epoca non vennero ben considerati. E che portarono a quella che De Rensis ritiene l’ingiusta condanna del suo assistito.

De Rensis, come è sua consuetudine, è morbido nei modi ma duro nella sostanza. Pur rispettando la sentenza che ha portato alla condanna di Stasi (“di fronte ad essa mi inginocchio”), l’avvocato ha messo in evidenza quella che ritiene una criticità logica in uno dei pilastri dell’accusa.

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“Ricordo ai gentili telespettatori, è una sentenza che recita da subito: ‘Alberto Stasi ha dissimulato un incidente domestico‘”, ha commentato De Rensis. “Quando poi noi invece scopriamo che i due carabinieri hanno detto: ‘Siamo noi che abbiamo pensato a un incidente domestico'”.

Antonio De Rensis sull’atteggiamento di Alberto Stasi

E poi un inciso sull’atteggiamento di Alberto Stasi, descritto per decenni, ha rievocato l’avvocato, come un “iceberg” o un “robot inespressivo“: “Dobbiamo ricordare che il carabiniere Narcisi – che è colui che accoglie Stasi – ha detto di averlo visto in uno stato di fortissima agitazione“.

L’attesa di De Rensis per settembre 2026

L’avvocato De Rensis ha attivato il conto alla rovescia e, superata l’estate, si attende importanti novità: “Io attendo con grande fiducia il mese di settembre. Siccome c’è gente che registra ogni sillaba di quello che dico – e poi dice, ‘l’avvocato di Stasi ha detto questa cosa’ – allora io mi espongo e attendo questo settembre, che a mio modesto avviso ci porterà tante novità riferite al 2007“.

Quella di De Rensis potrebbe essere una provocazione, eventualmente, al generale Luciano Garofano, comandante dei Ris di Parma durante le indagini del 2007 sull’omicidio di Chiara Poggi.

Più volte, in diversi studi televisivi, De Rensis e Garofano sono entrati in frizione sul ruolo di Stasi nel caso Garlasco e sul modo in cui vennero gestite le indagini.