Garlasco, previsione di De Giuseppe (Le Iene) sull'indagine: "Potrebbe non essere finita, non solo per Sempio"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nel corso della puntata di È sempre cartabianca andata in onda martedì 23 giugno, l’inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe è intervenuto in studio per fare il punto sulla complessa indagine sul delitto di Garlasco. Il giornalista ha espresso una previsione netta sugli sviluppi investigativi, ipotizzando che l’attività degli inquirenti sia tutt’altro che vicina alla parola fine.

Le interviste di De Giuseppe a Stasi

L’inviato de Le Iene ha aperto il suo intervento ricordando i due faccia a faccia avuti negli anni scorsi con Alberto Stasi in carcere.

Secondo il racconto di De Giuseppe, in quei colloqui approfonditi emerse in modo chiaro tutta la profonda sensibilità del ragazzo, spesso descritto erroneamente dall’opinione pubblica come un soggetto freddo a causa del suo carattere spiccatamente introverso e distaccato.

Il nucleo centrale delle dichiarazioni televisive del giornalista ha riguardato però gli esiti degli approfondimenti giornalistici e della nuova indagine formale aperta dalla Procura della Repubblica di Pavia.

“La cosa che ho capito io è che Stasi è totalmente innocente“, ha scandito con assoluta fermezza il volto del programma d’inchiesta di Italia 1, ribadendo la propria storica linea che contesta radicalmente il vecchio impianto accusatorio formulato all’epoca del delitto.

Cosa può emergere dall’indagine su Garlasco

A supportare la tesi di un possibile e imminente ribaltamento della verità processuale ci sarebbe una precisa tempistica giudiziaria.

De Giuseppe si è infatti detto confortato dalla decisione dei magistrati di prolungare ufficialmente l’attività investigativa fino alla fine del mese di settembre, convinto che questo lasso di tempo servirà a raccogliere elementi probatori pesanti, in grado di espandere lo spettro dei sospetti.

Il giornalista ha infatti chiarito che il lavoro degli investigatori potrebbe non essere focalizzato in via esclusiva sulla figura di Andrea Sempio.

Il prolungamento dei termini investigativi suggerisce la possibile emersione di nuove e determinanti prove documentali capaci di coinvolgere dinamiche parallele o soggetti terzi rimasti finora nell’ombra delle vecchie indagini.

La citazione della pista satanica

La conduttrice del programma di Rete 4, Bianca Berlinguer, ha colto l’occasione per ricordare al pubblico come l’intera vicenda sia stata caratterizzata da un’enorme frammentazione di tesi alternative nel corso degli anni.

Nelle ultime settimane, infatti, la cronaca è stata letteralmente invasa dalle congetture più disparate sul delitto di Garlasco, che hanno riportato a galla persino la controversa e mai accertata pista legata ai presunti rituali satanici nella zona del pavese.