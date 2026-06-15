Garlasco, previsione di Lovati su Stasi e Sempio: "Il primo otterrà la revisione, il secondo sarà archiviato"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, ha espresso una previsione sugli sviluppi del caso riguardante il delitto di Garlasco. Secondo l’avvocato, Alberto Stasi, che nei giorni scorsi ha lasciato il carcere di Bollate dopo aver ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali, otterrà la revisione del processo. La posizione di Sempio, invece, sempre a detta del legale, sarà archiviata.

Garlasco, Lovati: “Alberto Stasi otterrà la revisione del processo”

“Stasi otterrà la revisione e Sempio verrà archiviato. Questo è il mio pronostico“, ha dichiarato Lovati in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Giorno.

Il legale ha più volte sostenuto che Alberto Stasi sia innocente. Da poco, il condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi ha potuto lasciare la cella, avendo ottenuto l’affidamento in prova. La questione, secondo Lovati, non ha nulla a che fare con gli sviluppi dell’eventuale revisione del processo.

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“Sono cose differenti. Il provvedimento di sorveglianza riguarda la risocializzazione del reo, siamo nel campo dell’esecuzione”, ha sottolineato, aggiungendo un giudizio tranchant: “Che Stasi sia innocente ormai l’hanno capito anche i sassi. Che il giudizio di condanna sia inficiato da gravi irregolarità penso sia cosa assodata. Serve solo tempo”.

L’avvocato, quando gli è stato domandato se la revisione sarà richiesta dalla Procura generale o ‘solo’ dalla difesa di Stasi, ha dichiarato che “questa revisione è già nel cassetto” e che “comunque la si metta, sarà appoggiata anche dalla Procura”.

“Il processo Stasi verrà revisionato sicuramente. È una mia previsione“, ha chiosato con fermezza.

Lovati: “Inchiesta su Sempio iniziata solo per fare la revisione a Stasi”

Per quanto riguarda il suo ex assistito Andrea Sempio, ha sostenuto che “non c’è niente contro” di lui e che i giudici “archivieranno”. “L’inchiesta è iniziata solo per fare la revisione a Stasi”, ha concluso.

Alberto Stasi: “Stiamo lavorando alla revisione”

Nel frattempo Alberto Stasi, come riferito dall’AdnKronos, rispondendo alle domande del presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano Marcello Bortolato nell’udienza di venerdì pomeriggio, ha spiegato che lui e i suoi legali stanno “lavorando alla revisione”.

Attualmente Stasi lavora come commercialista. E continuerà a farlo durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali. Mansione che, insieme al risarcimento che sta pagando con rate mensili di circa 300 euro alla famiglia Poggi, elementi che la magistrata di sorveglianza ha ritenuto rilevanti per concedere nei suoi confronti un’ordinanza favorevole. Vale a dire che Stasi non dovrà garantire alcuna attività di volontariato.