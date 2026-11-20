Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone si è detto disponibile a incontrare Massimo Lovati, dopo che quest’ultimo ha espresso l’intenzione di rilasciare nuove informazioni sul delitto di Garlasco. A riferirlo è Fabrizio Gallo, avvocato dell’ex difensore di Andrea Sempio, durante la puntata di Mattino Cinque. C’è tuttavia un ostacolo: Lovati vorrebbe parlare senza che le sue dichiarazioni vengano messe a verbale. Una richiesta che, secondo Gallo, sarebbe legata alla paura di possibili conseguenze personali.

Napoleone disponibile ad ascoltare Lovati

La possibilità di un incontro è emersa dopo l’audizione di Massimo Lovati in Procura a Pavia, dove giovedì 19 novembre è stato ascoltato come persona informata sui fatti nell’inchiesta sui presunti pagamenti della famiglia Sempio per ottenere l’archiviazione del procedimento del 2017. Lovati ha risposto a tutte le domande dei magistrati, ma ha manifestato anche la volontà di raccontare ciò che sostiene di sapere sull’omicidio di Chiara Poggi. Una questione diversa da quella per cui era stato convocato.

Il suo difensore Fabrizio Gallo ha riferito di aver incontrato personalmente il procuratore Fabio Napoleone e di avergli prospettato la richiesta. “Io l’ho visto ieri, il procuratore Napoleone, e lo stesso procuratore ha detto: oggi siamo impegnati in un’altra cosa, dunque non era il momento di sentirlo. Ma credo che se ci vuole dire delle cose importanti noi non ci sottraiamo e siamo qui“.

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L’avvocato ha spiegato che tornerà in Procura la prossima settimana per concordare una possibile data. Non risulta pertanto ancora nessuna data o decisione ufficiale, ma secondo quanto riferito dal legale la disponibilità ad ascoltare Lovati sarebbe stata manifestata.

L’ex difensore di Sempio aveva già annunciato la possibilità di rivelazioni importanti prima dell’audizione del 19 novembre. Gallo aveva parlato di una possibile “bomba”, precisando successivamente che non era stata affrontata perché Napoleone non era presente.

Lovati non vuole che le sue parole siano verbalizzate

Il nodo principale, come accennato, riguarda le modalità dell’eventuale colloquio. Secondo Gallo, Lovati avrebbe chiesto di poter riferire le proprie informazioni al procuratore senza sottoscrivere un verbale. “L’unica cosa che devo sottolineare, che è un po’ irrituale, mi fa capire che secondo me Massimo Lovati ha paura: mi ha chiesto che quello che lui dirà non deve essere oggetto di un verbale”, ha spiegato il difensore.

Una condizione che Napoleone, sempre secondo il racconto di Gallo, non avrebbe accettato. “Lo stesso Napoleone mi ha detto: non esiste che io non lo metta a verbale”, ha aggiunto l’avvocato. Il problema è rilevante poiché le dichiarazioni rese formalmente a un magistrato devono essere documentate secondo le regole previste dal codice di procedura penale. Un colloquio informale non può sostituire automaticamente l’acquisizione di informazioni utilizzabili nelle indagini.

Gallo ha insistito sul timore che Lovati proverebbe nel rendere pubblicamente identificabili le proprie dichiarazioni. Secondo il legale, l’ex difensore di Sempio avrebbe ricevuto minacce anche in passato. Alcuni episodi, ha sostenuto, sarebbero avvenuti quando si trovavano insieme nello studio professionale. “Vive da solo e ha paura, evidentemente”, ha affermato.

Cosa vuole rivelare Lovati sull’omicidio di Chiara Poggi

Il contenuto delle informazioni che Lovati vorrebbe comunicare al procuratore rimane ovviamente riservato. Durante il confronto televisivo, Gallo ha però fornito alcune indicazioni. Ha sostenuto che Lovati sarebbe una “fonte diretta” dei fatti che intende raccontare, anziché limitarsi a riportare dichiarazioni ricevute da altre persone.

Il difensore ha escluso che le nuove informazioni riguardino direttamente la teoria del sicario, più volte sostenuta pubblicamente dall’ex legale di Sempio. Ha inoltre precisato che i fatti risalirebbero a un periodo precedente l’assunzione del mandato difensivo di Andrea Sempio, circostanza che potrebbe incidere sulla questione del segreto professionale.

Alla domanda se le rivelazioni possano cambiare il corso dell’inchiesta, Gallo ha risposto: “Non so se lo cambiano, magari aggiungono”. Il legale non ha inoltre escluso che possano riguardare altre persone. In sostanza Lovati intenderebbe mettere a disposizione degli investigatori elementi circostanziati che possano essere verificati, non soltanto una ricostruzione alternativa del delitto.

Lovati conferma i 15mila euro ricevuti dai Sempio

“Ho cercato di chiarire quale fu la mia posizione quando assunsi il mandato di Andrea Sempio”, ha affermato ancora Massimo Lovati, confermando di aver ricevuto 15mila euro dalla famiglia Sempio e di essere stato lui a chiedere il pagamento in contanti.

Per gli investigatori, gli oltre 50mila euro sborsati dai Sempio potrebbero essere serviti a favorire l’archiviazione del procedimento a carico di Andrea nel 2017. La famiglia, da parte sua, ha sempre sostenuto che si trattava delle spese per i compensi dei tre legali, da circa 15mila euro ciascuno. Lo stesso Lovati ha parlato di un accordo da circa 50mila euro, bollando come “fantasiose” le accuse di ingerenze nel lavoro dei carabinieri.

Sempre in merito all’indagine sulla presunta corruzione, mercoledì i magistrati pavesi hanno ascoltato anche Simone Grassi, avvocato di Andrea Sempio nel 2017 ai tempi della prima indagine, e Giuseppe Spoto, l’ex carabiniere incaricato all’epoca di trascrivere le intercettazioni. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti figura anche il biglietto trovato in casa Sempio con su scritto: “Venditti gip archivia per 20-30 euro”.

Secondo Lovati, il riferimento sarebbe alle spese di cancelleria per la richiesta e il decreto di archiviazione. Sotto esame anche le intercettazioni del 2017, i contatti considerati “anomali” tra Andrea Sempio e Silvio Sapone, ex capo della polizia giudiziaria, e la possibile circolazione di documenti riservati compresi gli atti sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi.

Ai microfoni di Mattino Cinque, Massimo Lovati ha poi confermato la convinzione che sia Andrea Sempio sia Alberto Stasi siano estranei al delitto di Garlasco. “Si tratta di un omicidio su commissione e il mandante potrebbe essere un’organizzazione criminale”.