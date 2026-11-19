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Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, si è lanciato in un pronostico sul caso Garlasco nel giorno in cui è stato sentito come testimone a Pavia nell’inchiesta sui presunti pagamenti del 2017 per l’archiviazione. L’avvocato ha previsto la riabilitazione di Alberto Stasi, il proscioglimento di Sempio e un delitto destinato a restare senza un colpevole.

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La previsione su Andrea Sempio e Alberto Stasi

Appena uscito dal Palazzo di giustizia di Pavia, Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio fino all’ottobre 2025, ha riassunto così il suo pronostico sull’epilogo del delitto di Garlasco: “Come finirà questa storia? Alberto Stasi verrà riabilitato e Andrea Sempio sarà prosciolto. Il caso del delitto di Chiara Poggi resterà insoluto”.

Subito dopo, il legale ha riproposto una posizione che porta avanti da tempo: “Resto convinto che si sia trattato di un omicidio su commissione”. Sul capitolo economico Lovati non ha detto nulla di nuovo: stando a quanto ricostruito finora, i Sempio avrebbero consegnato in tutto circa 45mila euro ai tre legali di allora, cioè lui, Soldani e Grassi. La sua parte sarebbe stata di 15mila euro in contanti.

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L’ex difensore ha ricordato di aver quantificato in 50mila euro il costo dell’assistenza fino all’udienza preliminare e ha legato il compenso alla mole di lavoro: “Ho detto che mi sono studiato 18 faldoni del processo Stasi per giustificare anche i quattrini che ho ricevuto”.

Poi la precisazione: “I pagamenti riguardavano le parcelle degli avvocati, non erano soldi per condizionare l’azione della polizia giudiziaria”. A chi gli chiedeva se una parte del denaro potesse aver preso altre strade, ha replicato con un secco “Ma va!”, aggiungendo: “Sono pronto a mettere le mani sul fuoco su Giuseppe Sempio e suo figlio Andrea”.

Garlasco, l’appunto con il nome di Venditti

Gli inquirenti speravano che Lovati potesse fare luce sull’appunto trovato durante una perquisizione a casa di Giuseppe Sempio, tuttora indagato per corruzione. Sul foglietto comparivano il nome dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti accanto alle parole “archivia x 20, 30”. Per il legale si trattava di un semplice promemoria sulle spese di cancelleria legate al decreto di archiviazione.

Lovati ha poi spiegato di aver avuto la consulenza genetica di Pasquale Linarello grazie a sue “relazioni personali”. Ha anche negato di sapere alcunché delle telefonate fatte da Soldani a Sempio e all’ex luogotenente dei carabinieri Silvio Sapone. Sul rischio di finire a sua volta nel registro degli indagati ha risposto sorridendo: “Non temo nulla”.

Lovati, la “bomba” non è esplosa

Alla vigilia il suo legale, Fabrizio Gallo, aveva alimentato l’attesa con un annuncio a effetto: “È possibile che sganceremo una bomba”. All’uscita, però, nessuna rivelazione: “Non l’abbiamo fatto, perché non c’era Napoleone. Attendiamo che ci convochi di nuovo lui per farlo”. Il legale di Lovati ha anche riferito di averlo invitato a “collaborare pienamente e a dire tutta la verità”. Pungente il commento di Antonio De Rensis, difensore di Stasi, che a “Ignoto X” su La7 ha liquidato l’annuncio così: “sarà stata una bomba d’acqua”.