Garlasco, prosegue lo scontro fra De Rensis e Ingrosso: dal "piano diabolico" alle "cattiverie e bugie"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Prosegue lo scontro tra la giornalista Chiara Ingrosso e l’avvocato Antonio De Rensis, storico difensore di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco. Il legale, nelle scorse ore, intervenendo nel talk condotto da Milo Infante, “Verità Nascoste”, ha dichiarato che da ora in avanti agirà per vie legali contro la cronista.

Garlasco, nuovo scontro tra Chiara Ingrosso e Antonio De Rensis: il riassunto di Milo Infante

Milo Infante, prima di far intervenire De Rensis, ha riannodato i fili del discorso: “Novità di oggi, l’ennesimo audio registrato di una conversazione tra la giornalista Chiara Ingrosso e l’avvocato Antonio De Rensis. Il contenuto lo possiamo sintetizzare”.

“Ingrosso – ha proseguito il conduttore – registra l’avvocato mentre gli dice che sta andando a cercare la tizia, quella di Sanremo. Chiede se ci sono andati altri giornalisti. L’avvocato De Rensis dice: “No, che io sappia nessuno”. “Va bene – risponde Ingrosso – ma devo chiederti una cosa perché mi devo tutelare dal punto di vista legale. Siccome Cappa ha querelato quello delle Iene e si è beccato pure una condanna, come ti dicevo ieri sera, posso andare tranquilla?” Come la devo trattare questa donna?”

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Infante ha continuato a riassumere la vicenda: “De Rensis risponde: “Lei è una testimone, vedi tu. Le chiedi se ha visto qualcosa o se ricorda qualcosa e basta. Lei racconta e tu ascolti”. Ingrosso chiede al legale: “Tu sai se è stata sentita?” De Rensis replica: “Che io sappia ancora no, ma potrebbe darsi che accada. Tu comunque chiedi per tutelarti: “Lei è stata sentita dall’autorità giudiziaria? Se ti dice di sì, te ne vai. Se dice di no le chiedi se ha qualcosa da dire, poi il mestiere del giornalista lo sai fare e quindi chiedi quello che ti pare, no?” “Non vorrei beccarmi una querela da quella”, risponde ingrosso, riferita alla Cappa”.

De Rensis: “Piano diabolico”

Dopo aver ascoltato Infante, De Rensis ha detto la sua: “Per tre mesi ho subito un attacco vergognoso a seguito di un piano diabolico. Ricordo che questa signora fingeva di avere paura dell’avvocato Cappa, quando mi registrava. E sembra lo facesse mentre si trovava a casa della stessa. Verrà appurato”.

“Io – ha aggiunto il legale – ho dato delle risposte che dà un avvocato correttissimo dal punto di vista deontologico. Probabilmente questa persona è stata caricata come un proiettile impazzito da qualcuno che le ha fatto credere che può compiere quotidianamente dei reati e rimanere impunita”.

E ancora: “Fino a ieri sera ho cercato di controbattere con l’ironia. Ora sono stato obbligato dal professore Berti, l’avvocato Aquili e l’avvocato Rossi ad agire”.

“Quindi adesso è finito il tempo dell’ironia. Questa persona comprenderà che in territorio italiano non si possono compiere reati rimanendo impuniti. Qualunque mezzo di informazione dovesse fare da cassa di risonanza al compimento di reati sarà perseguito senza indugio”, ha concluso De Rensis.

Ingrosso: “Cattiverie e bugie”

Mentre De Rensis interveniva da Infante, Ingrosso pubblicava la seguente storia sui social: “Ancora con questa storia che a mettermi in contatto con De Giuseppe sarebbe stato Sottile. Non risultano né chiamate in entrata né in uscita. Ho fatto vedere due screen che smentiscono chiaramente questa versione e che dimostrano che io e Sottile non ci parlavamo più da dicembre, se non a monosillabi”.

“Ho messo tutto in una live che Sottile conosce dal momento che l’ha contestata tramite la sua avvocata”, ha aggiunto.

“Ma il punto è: cosa c’entra questo con le diffamazioni che fanno sistematiche al telefono con me sulla famiglia Cappa? La voce è quella di De Rensis, come pure quella di De Giuseppe. Le cattiverie e bugie che dicono non cambiano!”, ha concluso Ingrosso