Garlasco, provocazione di Daniela Ferrari mamma di Andrea Sempio: "Manca che indagano anche me e il cane"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nel programma La vita in diretta viene fatta ascoltare un’intercettazione a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. La donna, al telefono con un’amica, si sfoga in merito alle condizioni psicofisiche del figlio. Si dice preoccupata per la perdita di capelli, il fatto che stia prendendo peso e in generale l’effetto che questa attenzione sta causando su di lui. Commenta anche che non troveranno nulla e che potrebbero arrivare a indagare persino lei e il cane.

Intercettazione di Daniela Ferrari

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ascoltata durante una chiamata con un’amica. In questa si dice preoccupata per le condizioni di salute del figlio. L’uomo sembra infatti molto stressato e per questo starebbe perdendo i capelli e prendendo chili.

“Sta diventando pesante per Andrea e di fatti sta prendendo un mare di peso per lo stress e sta perdendo i capelli, sta perdendo un mare di capelli. Va a finire che resta pelato“, dice all’amica.

Aggiunge che dal medico non vuole andare. “Sono andata io l’altro giorno dalla *** e mi ha dato lei degli integratori, di quelli che regalano ai medici, i campioni. Mi ha detto ‘glieli faccia prendere’ e di fatti glieli ho messi in camera e vedo che li sta prendendo”.

I commenti sull’indagine

La preoccupazione per il figlio non è l’unico argomento della chiamata intercettata. Dentro c’è anche una critica sulle indagini in corso e una frecciatina.

Dice Ferrari: “Però è pesante. Sono 10 mesi. In casa sono due indagati su due cose diverse. Io sto aspettando che mi arrivi un avviso di garanzia anche a me, tanto per restare in tema”. Poi la battuta: “E poi manca solo che indaghino il cane“.

Sull’indagine è invece convinta che contro “Andrea non troveranno niente“. Aggiunge che la cosa brutta è che “con tutto il casotto che hanno messo in piedi, alla fine cosa dicono, ci siamo sbagliati scusate? No. Loro cercheranno di andare avanti”.

Come sta Alberto Stasi

Andrea Sempio non è l’unico in una condizione psicologica difficile. Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, ha raccontato come sta nel programma Mattino Cinque.

Racconta che sta provando un mix di emozioni, da una parte la speranza e dall’altra una grande paura. “Ha vissuto un iter processuale allucinante sulla sua pelle, con due assoluzioni e poi la condanna. Sta anche leggendo le nuove indagini”, ha raccontato l’avvocata.

Secondo Stasi, da quanto riporta la sua legale, ci sono tanti risvolti nella nuova indagine che non si aspettava, ma non entra nel dettaglio. “Non credo sia opportuno renderli pubblici”, ha detto.