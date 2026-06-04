Garlasco, provocazione di De Rensis sulla denuncia: "A Bologna si mangiano ottimi tortellini e bel tribunale"

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Antonio De Rensis ritorna sulla denuncia depositata da Stefania Cappa che lo accusa di diffamazione, reato per il quale è ora indagato dalla Procura di Milano. L’avvocato di Alberto Stasi lo fa con ironia, ricordando che “a Bologna si mangiano degli ottimi tortellini”, riferendosi al tribunale del capoluogo emiliano al quale si è rivolto per le “ricostruzioni destituite da ogni fondamento”. Si riferisce, ovviamente, agli audio in cui ci sarebbero le prove delle accuse che gli vengono contestate su un certo complotto per indirizzare le nuove indagini sul delitto di Garlasco.

Il commento di Antonio De Rensis dopo la denuncia

Intervenuto a La Vita in Diretta il 4 giugno, Antonio De Rensis ha ripreso il discorso sulla querela depositata da Stefania Cappa sulla quale è stata aperta un’indagine da parte della Procura di Milano.

In collegamento con il programma condotto da Alberto Matano il legale che insieme alla collega Giada Bocellari difende Alberto Stasi ha commentato la vicenda con ironia.

ANSA

Nel pool difensivo che lo assiste per questa indagine ci sono “sei avvocati e professori universitari” e sottolinea che la vicenda che lo riguarda “è partita con testimoni avvicinati, regie occulte, frodi processuali, istigazioni a delinquere finalizzate alla diffamazione aggravata e alla calunnia” per poi diventare “diffamazione semplice” di competenza “del giudice di pace“.

Oggi De Rensis si ritiene “oggetto di ricostruzioni destituite da ogni fondamento” che verranno “considerate civilmente nel Tribunale Civile di Bologna”.

La provocazione

Quindi la provocazione. Quando le parti si presenteranno presso il tribunale di Bologna “si scoprirà che si mangiano degli ottimi tortellini”.

De Rensis intende dire che “ci sono molti modi per contrastare una parte contrapposta”, e lui ha scelto di rispondere “lealmente, nel rispetto dei codici” mentre “qualcun altro ha aspirato a vincere il Pulitzer”. E proprio “con questi mi rivedrò nel Tribunale Civile di Bologna che è anche molto bello“.

Il delitto di Garlasco

Da più di un anno, dunque con la riapertura delle indagini a carico di Andrea Sempio, il delitto di Garlasco tiene banco su ogni piattaforma e ogni realtà. Tra gli elementi più rilevanti e più recenti c’è senza dubbio la consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura di Pavia

L’esperta ha individuato tre fasi dell’aggressione, nelle prime due delle quali Chiara Poggi avrebbe esercitato una resistenza attiva contro il suo assassino.