Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In trasmissione Milo Infante è tornato sulle tre fotografie scattate il 24 dicembre 2016 nell’ufficio dell’allora procuratore aggiunto Mario Venditti e sui presunti “vuoti di memoria” di Maurizio Pappalardo, all’epoca comandante del Nucleo Informativo dei Carabinieri di Pavia. Il conduttore di Ore 11, ironizzando, ipotizza un reato di “perdita di memoria”, sottolineando come fino a ora Pappalardo ne sia uscito indenne.

La provocazione di Infante

Infante ricorda che il 24 dicembre, in permesso per la legge 104, Pappalardo sarebbe riuscito “miracolosamente” a entrare nell’ufficio di Venditti. Lì avrebbe fotografato il fascicolo con l’iscrizione di Andrea Sempio nel registro degli indagati e la copertina dell’indagine della Skp, la società di investigazione che recuperò il Dna di Sempio. Quel Dna fu esaminato in più passaggi e, “stranamente”, sarebbe risultato riconducibile alla linea paterna.

Secondo il conduttore, per ora Pappalardo ne esce indenne. Da qui la domanda: la Procura può ipotizzare un reato? Perché, sottolinea Infante, il “reato di perdita di memoria” non esiste.

Il riferimento è ai “non ricordo” con cui il militare ha risposto agli inquirenti. Non è la prima volta che Infante attacca Pappalardo su questo punto: pochi giorni fa aveva detto che anche ex carabinieri possono prendere in giro i magistrati che li interrogano.

Chi è Maurizio Pappalardo

Nel 2016 Pappalardo era luogotenente e comandante del Nucleo Informativo dei Carabinieri di Pavia. Non faceva parte del gruppo che indagava su Sempio, seguito dai magistrati Venditti e Pezzino.

Secondo le testimonianze raccolte a Brescia, però, rientrava tra gli uomini di fiducia di Venditti e frequentava con assiduità il suo ufficio.

Oggi risulta sentito come persona informata sui fatti, ma non è indagato. L’inchiesta di Brescia riguarda una presunta corruzione in atti giudiziari legata all’archiviazione di Sempio.

Le tre foto del 24 dicembre 2016

Il 23 dicembre Sempio viene iscritto nel registro degli indagati. La mattina dopo, tra le 10:27 e le 10:28, dal telefono di Pappalardo partono tre fotografie scattate negli uffici della Procura di Pavia. Tra le carte riprese ci sono l’incarico dello studio Giarda alla società che aveva lavorato sulla pista Sempio e una pagina dei vecchi tabulati telefonici.

Secondo la ricostruzione, sarebbe andato in Procura dopo i messaggi insistenti del maresciallo Antonio Scoppetta. Davanti ai magistrati Pappalardo ha dichiarato di non ricordare quella visita, né se Venditti fosse presente.

Ha detto di non aver mai svolto indagini su Garlasco e di non conoscere il fascicolo su Sempio. Ha però ammesso che fotografare gli atti di un pm non era prassi, precisando che di certo non li avrebbe presi di sua iniziativa.