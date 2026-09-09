Garlasco, quali sono gli elementi della Procura contro Andrea Sempio dallo scontrino all'impronta 33

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una prima chiusura del cerchio, relativa alle nuove indagini sul delitto di Garlasco, è alle porte. Il 28 settembre sarebbe, infatti, la data entro cui la Procura di Pavia dovrà decidere quale strada prendere. Dopo 19 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe esserci una richiesta di rinvio a giudizio o archiviazione sulla posizione di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. Sarebbero cinque gli elementi che la Procura avrebbe raccolto in questi anni e sulla quale si sarebbero concentrati gli inquirenti.

I presunti indizi contro Andrea Sempio

Come ricorda Morning News, nella puntata del 9 settembre, tra gli elementi contro Andrea Sempio ci sarebbe il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi.

Secondo Denise Albani, il perito genetista incaricata dal Gip di Pavia, il DNA avrebbe una compatibilità da moderatamente forte a forte con la linea paterna di Sempio.

La difesa dell’unico indagato parla però di un profilo parziale compatibile.

Un elemento che farebbe propendere per l’ipotesi della contaminazione, dato che l’indagato utilizzava il PC della vittima, insieme al fratello Marco Poggi.

Le tre telefonate sospette

Morning News ha poi ricordato un altro elemento contro Andrea Sempio, le telefonate a casa Poggi.

Ci sarebbero state tre chiamate effettuate da Andrea Sempio nei giorni precedenti il delitto e sarebbero avvenute mentre l’amico Marco, fratello di Chiara, era in vacanza.

L’indagato ha dichiarato che cercava, appunto, Marco Poggi. Secondo la Procura sarebbe un controsenso non essere a conoscenza della prolungata assenza dell’amico da casa.

L’impronta 33

La più dibattuta tra gli elementi contro Andrea Sempio sarebbe la famosa impronta 33. Si tratta di un’impronta palmare rilevata sulle scale che conducono alla cantina di casa Poggi. Sarebbe stata attribuita dalla Procura ad Andrea Sempio sulla base di 15 minuzie di corrispondenza.

Come ricorda Morning News, è da verificare però se la presunta traccia sia collegata alla dinamica dell’omicidio.

L’alibi dello scontrino

Tra gli elementi contro Andrea Sempio ci sarebbe anche lo scontrino del parcheggio di Vigevano emesso alle 10.18 nel giorno dell’omicidio di Chiara Poggi.

Andrea Sempio l’avrebbe conservato per circa un anno prima di consegnarlo ai carabinieri.

Il dubbio sarebbe relativo alla veridicità dell’alibi. Sarebbe stato ritenuto anomalo conservare uno scontrino di nessun valore così a lungo. L’indagato è stato realmente a Vigevano o qualcuno gli ha fornito una prova a sostegno delle sue dichiarazioni?

Delitto di Garlasco, movente sentimentale per Andrea Sempio

L’ipotesi formulata dalla Procura è di un movente sentimentale. Andrea Sempio avrebbe avuto una sorta di “ossessione” per Chiara Poggi. La presunta furia omicida sarebbe scattata dopo un approccio rifiutato la mattina dell’omicidio.

Come riporta Morning News, a sostegno del movente ci sarebberi i cosiddetti soliloqui registrati in auto, nei quali Andrea Sempio avrebbe fatto riferimento ai video intimi di Chiara e Alberto Stasi.

In più occasioni, la difesa di Andrea Sempio ha respinto ogni accusa. È stato sottolineato che l’assistito era a conoscenza delle intercettazioni a suo carico e che in quei soliloqui scimmiottava le dichiarazioni di alcuni giornalisti e youtuber che parlavano di lui.

Le nuove consulenze della difesa di Alberto Stasi

Morning News rivela che sarebbero in arrivo nuove importanti consulenze da parte della difesa di Alberto Stasi che servono soprattutto a cercare nuovi elementi di prova per una eventuale revisione.

Secondo l’inviato Emanuele Canta, i legali di Alberto Stasi punterebbero “ad una consulenza sull’impronta della scarpa legata all’assassino e ad una sorta di rilettura anche delle intercettazioni che riguardano Andrea Sempio”.

Intanto Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi, ha dichiarato a Verità Nascoste di Milo Infante: “Chi lo dice che l’istanza di revisione non sia già pronta? Magari abbiamo in mano molto di più di quello che voi pensate”.