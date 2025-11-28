Garlasco, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio dal dna sulle unghie di Chiara Poggi alle telefonate

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dal Dna sulle unghie di Chiara Poggi all’impronta 33 fino alle telefonate a casa della vittima quando lei era da sola. Sono diversi gli indizi raccolti nei mesi scorsi dalla procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Nessuno di questi appare decisivo, ma secondo gli inquirenti, assieme ad altri elementi non ancora svelati, sono più che sufficienti per chiedere il rinvio a giudizio di Sempio. Avviando un percorso che potrebbe poi portare eventualmente alla clamorosa revisione della condanna di Alberto Stasi.

Garlasco, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio

In questi mesi i magistrati della procura di Pavia che hanno avviato le nuove indagini sul delitto di Garlasco hanno raccolto una serie di indizi contro Andrea Sempio.

Secondo gli investigatori ci sarebbero diversi elementi per collocare Sempio sulla scena del crimine dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa in casa il 13 agosto 2007.

ANSA

Dal Dna sulle unghie della vittima all’impronta 33, dalle telefonate “sospette” a casa Poggi ai dubbi sull’alibi dello scontrino del parcheggio.

Non solo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera i pm avrebbero anche ricostruito il movente dell’omicidio.

E sarebbero quindi pronti a chiudere le indagini e a procedere con la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, che potrebbe arrivare all’inizio del prossimo anno.

Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi

La nuova prova è quella relativa alle tracce di Dna trovate sulle unghie di Chiara Poggi.

Secondo indiscrezioni di stampa delle scorse ore, dalle analisi della genetista Denise Albani sarebbe emersa una “piena concordanza” tra quelle tracce e il Dna di Andrea Sempio, per la precisione la linea maschile della sua famiglia.

Le analisi non sono in grado di indicare con certezza un “singolo individuo”, ma l’unico dei Sempio ad aver messo piede nella villetta dei Poggi è l’amico del fratello della vittima, Marco Poggi.

La perizia ordinata dal tribunale nell’ambito dell’incidente probatorio sarà depositata a dicembre, ma da quanto emerso i risultati smentirebbero la perizia De Stefano risalente al processo d’appello del 2014, che aveva concluso che quel materiale biologico era inutilizzabile.

Lo è per la procura, anche grazie alle nuove metodologie, e costituirebbe la prova regina della presenza di Sempio sulla scena del delitto. Mentre la difesa di Sempio sostiene la tesi del “contatto indiretto”.

Dall’impronta 33 alle telefonate a casa Poggi

C’è poi l’ormai famosa impronta 33, la traccia di una mano sul muro delle scale della villetta di Garlasco che porta al seminterrato, attribuita dagli investigatori a Sempio.

Poi le telefonate, tre, fatte da Sempio a casa Poggi nei giorni precedenti all’omicidio.

Chiamate “sospette” secondo la tesi dell’accusa, perché Sempio, sostengono gli inquirenti, sapeva benissimo che Chiara Poggi era sola in casa e che il fratello Marco, suo amico, era in vacanza con in genitori in Trentino.

Poi il presunto alibi dello scontrino del parcheggio di Vigevano, fornito da Sempio ai carabinieri quasi un anno dopo il delitto. Le indagini avrebbero evidenziato presunte incongruenze che smonterebbero quell’alibi.

Tra gli elementi in mano agli inquirenti anche la nuova analisi delle tracce di sangue della scena del delitto e la consulenza medico legale dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che avrebbero restituito una diversa dinamica dell’omicidio.

E l’inchiesta per corruzione a carico dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, accusato di aver preso soldi per archiviare la prima indagine su Sempio del 2017.

Senza contare poi che potrebbero esserci altri elementi non ancora noti in mano ai pm, come il movente del delitto.