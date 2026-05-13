Garlasco, quali sono i 21 elementi della Procura di Pavia contro Sempio dalle telefonate all'impronta 33

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Nuova svolta nel caso di Garlasco. La Procura di Pavia ha mostrato le carte, rendendo il numero preciso di elementi contro Andrea Sempio: 21 in tutto. Secondo i pm, basterebbero per un rinvio a giudizio dell’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. A supporto del movente, secondo i pm, ci sarebbero telefonate, appunti e soliloqui, ma anche indizi fisici, come il dna sulle unghie della vittima e l’ormai famosa impronta palmare 33.

Le telefonate e il movente: il presunto rifiuto di Chiara Poggi

Secondo quanto emerge dagli atti della Procura di Pavia citati da ANSA, uno dei pilastri dell’accusa riguarda il comportamento di Andrea Sempio nei giorni precedenti il delitto.

I magistrati ritengono che abbia mentito riguardo a tre telefonate effettuate a casa Poggi il 7 e l’8 agosto 2007: Sempio dichiarò di aver chiamato perché non sapeva che l’amico Marco (fratello di Chiara) fosse in vacanza, ma per i pm si trattava di un “tentativo di approccio” verso la ragazza.

Il movente sarebbe individuabile in un rifiuto, maturato dopo che Sempio avrebbe visionato dei video intimi che avrebbe avuto “dentro la penna” (presumibilmente una chiavetta USB).

Dalle intercettazioni, sempre secondo l’accusa, emergerebbero “risentimento e astio” anche a distanza di 18 anni, con insulti rivolti alla vittima, delineando il profilo di una persona “ossessionata dal sesso violento” e “irrispettosa della dimensione personale femminile”.

DNA e impronta 33: le prove scientifiche al centro dell’inchiesta

Il dossier della Procura punta con decisione sanche ulle tracce fisiche rinvenute sulla scena del crimine:

il dna sulle unghie: ci sarebbe un profilo genetico “ compatibile ” con la linea paterna di Sempio e “ incompatibile ” con quello di Alberto Stasi . Tale traccia deriverebbe dal fatto che Chiara, durante la “crudele aggressione”, avrebbe tentato di difendersi

ci sarebbe un profilo genetico “ ” con la e “ ” con quello di . Tale traccia deriverebbe dal fatto che Chiara, durante la “crudele aggressione”, avrebbe tentato di difendersi l’impronta palmare 33: la traccia individuata sulla parete delle scale. Per l’accusa, le misure antropometriche sarebbero compatibili con l’impronta di scarpa insanguinata trovata sul “gradino zero“. Un dettaglio tecnico rilevante riguarda la natura della traccia: non sarebbe semplice sudore (che non resta visibile nel tempo), ma sarebbe stata impressa da una “mano bagnata” non solo di acqua, data la reazione alla ninidrina. L’impronta sarebbe stata visibile già prima dell’intervento del Ris di Parma

Comportamenti sospetti e l’alibi che non regge

L’accusa elenca una serie di condotte post-delitto ritenute sintomatiche, riportate sempre da ANSA.

Sempio avrebbe mostrato un “particolare interesse” per il processo a Stasi, effettuando ricerche web sul tema del dna già nel 2014.

Inoltre, nel 2016, si sarebbe attivato con il padre per reperire denaro destinato a “pagare gli investigatori” della prima indagine a suo carico, quella partita e poi archiviata nel 2017.

Un altro elemento critico riguarderebbe la mattina del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio: per i pm, Sempio non ha un alibi valido. Lo scontrino presentato non coprirebbe l’intero orario del delitto di Garlasco e il giovane avrebbe avuto “tutto il tempo” per uccidere Chiara, tornando poi sulla scena del crimine per ben due volte nel pomeriggio. Inoltre, dalle intercettazioni dei genitori, sembra che il ticket fosse della madre.

Infine, l’inchiesta menziona un episodio del 26 febbraio 2025: Sempio avrebbe gettato nella spazzatura degli appunti ricollegabili all’omicidio. Tuttavia, su questo punto specifico, il giornalista Gianluigi Nuzzi ha fornito una versione diversa, confermando quanto sostenuto dall’indagato: si sarebbe trattato solo di una “scaletta” per uno spettacolo. Resta però sospetto il fatto che li abbia buttati nell’immondizia lontana da casa.

Il retroscena sulla precedente archiviazione

L’attuale indagine deve confrontarsi con la precedente archiviazione decisa dall’ex pm Giulia Pezzino.

Come riportato da Adnkronos, la magistrata (che ha lasciato l’ordine giudiziario nel febbraio 2025) ha difeso il proprio operato.

L’indagine era nata dopo la proclamazione della sentenza definitiva contro Stasi, nel 2017: “Ho cercato di non farmi condizionare dal fatto che ci fosse un soggetto in carcere con sentenza passata in giudicato. L’esposto della signora Ligabò (mamma del condannato, ndr) sembrava a prima vista infondato, ma ho comunque profuso il massimo sforzo” avrebbe messo a verbale il 20 novembre 2025 davanti al procuratore di Brescia, Francesco Prete, alla pm Claudia Moregola e a 7 tra uomini della Guardia di finanza e dei carabinieri di Milano.

Pezzino avrebbe chiarito di non aver effettuato perquisizioni all’epoca perché ritenute inutili dato il tempo trascorso e di aver condiviso ogni passaggio tecnico sul dna col perito Francesco De Stefano

L’ex pm avrebbe anche dichiarato di essere stata all’oscuro di presunti contatti telefonici tra Andrea Sempio e Silvio Sapone, l’ex maresciallo incaricato di analizzare le intercettazioni.