Garlasco, quella lettera della mamma di Andrea Sempio col duro attacco ad Alberto Stasi: "Ci avete rovinati"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La madre di Andrea Sempio ha scritto alla madre di Alberto Stasi e le dice: “Ci avete rovinati”. Il caso di Garlasco colpisce in vario modo tre famiglie: quella della vittima Chiara Poggi, la famiglia del condannato Stasi e quella del nuovo indagato Sempio. Daniela Ferrari usa parole di un certo peso in una vecchia lettera che ora viene riletta. Ci sono accuse contro la madre di Stasi e l’impatto economico della difesa del figlio dall’accusa di omicidio.

La madre di Sempio ha scritto ad Alberto Stasi

Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ha scritto tempo fa ad Alberto Stasi. Non si tratta di una lettera degli ultimi giorni, risale infatti a quando il condannato si trovava già detenuto (tra il 2018 e il 2019), ma in queste fasi rilevanti viene riletta e passa sotto la lente d’ingrandimento.

La donna scriveva: “Ciao Alberto, se sei un uomo con le ple abbi il coraggio di leggere tutta questa lettera”. Prosegue: “Il 23 dicembre 2016, senza mai sospettare nulla, abbiamo saputo dalla televisione che mio figlio era accusato di omicidio. Da lì è l’inferno”.

La donna racconta di tre mesi di vita vissuta come assediati. L’attenzione mediatica, ma anche i giornalisti nello specifico, non si allontanavano dalla loro abitazione. “Alle 6 del mattino c’erano già le telecamere con i fari accesi puntati”.

L’accusa alla madre di Alberto

Daniela Ferrari attribuisce la colpa di tutto alla madre di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò. Il fulcro è quell’esposto alla Procura generale di Milano che, nel 2016, accese l’attenzione su Andrea Sempio.

Fu proprio la madre di Alberto ad assumere degli investigatori privati per far seguire Sempio. In quei pedinamenti vennero recuperati un cucchiaino, una tazza di caffè e una bottiglietta di plastica.

Il DNA venne analizzato e fu trovato il match con il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. Per la madre di Sempio è quello l’inizio dell’incubo, quando suo figlio finisce ufficialmente nelle carte del caso di Garlasco.

L’impatto economico

La lettera parla di “rovina”. Dice apertamente “ci avete rovinato” e non è solo una questione umana. Il riferimento della madre di Sempio è anche economico.

Per la loro famiglia l’impatto è stato elevato, tra periti e avvocati. Un costo necessario per costruire e avere una difesa. “Io e mio marito siamo semplici operai, abbiamo lavorato tutta la vita e messo dei soldi per la vecchiaia“, scrive nella lettera.

“Li stiamo spendendo tutti per nostro figlio a causa delle vostre indagini difensive”, accusa. La lettera si conclude con: “Auguro a te e a tutti coloro che hanno fatto male alla mia famiglia e a mio figlio Andrea, che Dio o il destino o la vita vi riservi ciò che vi siete meritati“.