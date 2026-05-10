Garlasco, rabbia del sindaco Simone Molinari sul "grave danno d'immagine": "Vogliamo essere lasciati in pace"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il sindaco di Garlasco, Simone Molinari, è esasperato per l’attenzione mediatica che la cittadina continua a ricevere, dopo la riapertura del filone di indagine che riguarda Andrea Sempio. Ma non solo: il primo cittadino accusa certa stampa di aver alimentato una suggestione secondo la quale gli abitanti di Garlasco avrebbero in qualche modo taciuto, per paura o per complicità, fatti e circostanze correlate al delitto costato la vita a Chiara Poggi. “Non è una città omertosa“, ha garantito Molinari.

Parla il sindaco di Garlasco, Simone Molinari

È innegabile come Garlasco, nell’immaginario di molti italiani, sia legata all’omicidio di Chiara Poggi.

Ma ad alimentare ulteriormente questi automatismi mentali, fomentati dai mass media, il sindaco di Garlasco non ci sta: “La città è assalita in maniera mediatica da ormai tanto tempo, lo è sempre stata”, ha esordito Simone Molinari in un video diffuso dall’Ansa.

ANSA

“È un interesse ormai di dominio non solo nazionale, ma forse anche di più. La città certamente da un lato ovviamente vuole la verità, come ho detto già in altre occasioni, vuole sapere quello che è successo il 13 agosto del 2007. Lo vogliamo sapere innanzitutto per rispetto a Chiara e alla sua famiglia“, ha aggiunto.

Ma non solo: il sindaco pretende che venga al più presto scritta la verità sul delitto anche perché “ci sono altre famiglie che sono rovinate o potenzialmente rovinate”.

Il sindaco di Garlasco lamenta il “danno di immagine”

Poi il passaggio relativo al danno all’immagine che, sostiene il sindaco, stia subendo il Comune di Garlasco: “Non l’ho mai detto, ma inizio a sostenerlo: questa città ha un danno d’immagine“.

In sindaco: “Garlasco non è omertosa”

E ancora: “Non è una città omertosa, non è una città che non vuole dire la verità. È una città stanca, che vuole essere lasciata in pace”, pur continuando a chiedere “ad alta voce la verità”.

“Garlasco – ha concluso il sindaco Simone Molinari – ha ricevuto in questi anni un danno d’immagine importante, che sicuramente sarà difficile da togliere”.

E le ultime notizie sul delitto di Garlasco, riguardano un bigliettino di Andrea Sempio che, secondo i pm, conterrebbe alcune parole correlate all’omicidio di Chiara Poggi.

Si indaga, inoltre, per verificare il peso dei soliloqui in auto di Andrea Sempio. Per capire, cioè, se siano confessioni oppure solo parole in libertà.

Intanto Corriere della Sera e La Stampa riportano che l’ex capitano Cassese è indagato per “false informazioni al pm”: per il modo in cui sono stati condotti gli interrogatori degli amici di Marco Poggi e per le dichiarazioni rese in Procura.