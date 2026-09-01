Garlasco, rabbia di Antonio De Rensis dopo l'esposto di Stefania Cappa: "Stanno cercando di fare male a tanti"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Se pensano che qualcosa di tutto questo mi possa intimorire” non hanno “capito nulla”. Antonio De Rensis, che cura la difesa di Alberto Stasi, torna sull’ultimo caso Garlasco che sta infiammando i salotti televisivi, una presunta regia occulta, e mediatica, per favorire l’ex fidanzato di Chiara Poggi. Il legale ipotizza che uno dei motivi alla base del presunto esposto di Stefania Cappa sia quello di “fare in modo che non lotti” per il suo assistito. Inoltre, a suo dire, ci sarebbe la volontà di “fare male a tanti”.

Cosa ha detto Antonio De Rensis sull’esposto di Stefania Cappa

Nel corso della puntata di Filorosso del 31 agosto, l’avvocato in maniera perentoria ha ribadito la totale assenza di una strategia orchestrata per favorire una determinata narrazione mediatica pro Alberto Stasi.

Come prova delle sue affermazioni è tornato su una presunto invito di Stefania Cappa quando era già stato nominato legale dell’ex fidanzato di Chiara Poggi.

“Tu dopo cinque giorni chiami l’avvocato che ha creato tutta questa roba?”, ha replicato.

L’avvocato di Alberto Stasi, nel corso della trasmissione condotta da Antonino Monteleone e Adele Grossi, ha promesso una lunga battaglia, che condurrà con la tempra che a suo dire lo contraddistingue.

“Ho abbastanza energia, abbastanza risorse e abbastanza coraggio per andare avanti con queste persone per dieci anni. Io vado avanti con loro per dieci anni”, le sue parole.

I presunti obiettivi dell’esposto

Sempre a Filorosso, Antonio De Rensis ha individuato non solo se stesso come presunto obiettivo dell’esposto.

Ci sarebbero a suo dire, altri soggetti presi di mira in questo complesso caso sollevato sul diletto di Garlasco.

“Queste persone hanno cercato, cercano e cercheranno di attaccare me, Giada Bocellari, Alberto Stasi, la Procura di Pavia, Alessandro De Giuseppe, che è un galantuomo, e i carabinieri di Moscova”.

Per i suddetti militari nutre “un’ammirazione e una stima indescrivibile”.

Ha poi aggiunto “C’è chi sta cercando di fare del male a tanta gente” specificando che se avessero attaccato solo lui “sarebbe stato più semplice”.

Il precedente scontro De Rensis Ingrosso

A FiloRosso, nel corso della stessa puntata del 31 agosto, Antonio De Rensis ha replicato anche alla giornalista Chiara Ingrosso, che sostiene la tesi di una regia mediatica pro Alberto Stasi.

Ha spiegato il contenuto di alcune telefonate intercorse e delle presunte richieste di “spifferi investigativi” chiesti dalla stessa giornalista a scopo professionale.