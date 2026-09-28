Garlasco, rabbia di Giada Bocellari e De Rensis: "Quanto accaduto a Stasi non deve ripetersi, pagina triste"

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La chiusura del nuovo filone di indagini sul delitto di Garlasco riporta al centro la posizione di Stasi: nei Raw Data del Ris sono emerse due analisi negative del Dna sui pedali, datate 20 settembre 2007, mai entrate nel fascicolo. Gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis chiedono di accertare ogni responsabilità: “Quanto accaduto a Stasi non deve ripetersi”.

Garlasco, parlano gli avvocati di Stasi

La notizia della chiusura delle nuove indagini sul caso Garlasco, con le annesse indiscrezioni su ciò a cui si andrà incontro, riporta l’interesse sul modo in cui vennero condotti alcuni accertamenti scientifici nel 2007.

È proprio su questo punto che intervengono con durezza gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, dopo l’emersione delle due analisi del Dna sui pedali della bicicletta che, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Pavia, non sarebbero state inserite nel fascicolo del procedimento originario.

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“Si auspica che vengano accertate anche tutte le responsabilità, perché quanto accaduto a Stasi non possa e non debba mai più ripetersi” hanno dichiarato i due legali. Bocellari e De Rensis definiscono inoltre quella emersa come una “pagina triste per la giustizia”, pur sottolineando che la possibilità di verificare nuovamente i fatti rappresenta un elemento importante.

La novità del Dna sui pedali

Per comprendere la reazione della difesa bisogna tornare al settembre 2007. Chiara Poggi venne uccisa il 13 agosto nella sua abitazione di Garlasco. Alberto Stasi, all’epoca fidanzato della vittima, finì al centro delle indagini e venne fermato il 24 settembre. Il provvedimento non fu convalidato e Stasi tornò libero, ma il Dna individuato sui pedali di una delle biciclette sequestrate divenne uno degli elementi analizzati nel successivo percorso giudiziario.

La questione riemersa riguarda in particolare il campione ricavato dai pedali della bicicletta Umberto Dei. Un’analisi (datata 19 settembre) aveva evidenziato un profilo genetico attribuito all’epoca a Chiara Poggi. Il dato venne considerato dagli investigatori e contribuì al quadro che portò al fermo di Stasi.

Il nuovo elemento è invece emerso dai Raw Data, cioè dai dati grezzi delle analisi di laboratorio, consegnati dal Ris di Parma alla Procura di Pavia il 6 novembre 2025 nell’ambito della nuova inchiesta. I consulenti della difesa di Stasi, Ugo Ricci e Pasquale Linarello, hanno individuato nei dati due ulteriori corse elettroforetiche sullo stesso campione, entrambe datate 20 settembre 2007 e risultate negative.

La Procura di Pavia ha successivamente incaricato propri consulenti, Carlo Previderè e Pierangela Grignani, di esaminare la discordanza tra i risultati.

Secondo quanto comunicato dal procuratore Fabio Napoleone, gli esperti dell’accusa hanno confermato l’esistenza delle due analisi negative e hanno ritenuto che, già all’epoca, quella differenza avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti. Dalle verifiche svolte, però, non risulta che quell’approfondimento sia stato effettuato nel procedimento originario.

Perché la Procura ha ascoltato Garofano

La Procura di Pavia ha ascoltato anche Luciano Garofano e alcuni appartenenti al Ris che lavoravano all’epoca sull’inchiesta, proprio mentre si avvicinava la chiusura delle nuove indagini.

Garofano, che nel 2007 comandava il Ris di Parma, ha respinto l’ipotesi di irregolarità da parte dei suoi collaboratori. “Ho la certezza granitica di poter escludere qualsiasi manipolazione, qualsiasi depistaggio, qualsiasi accantonamento di atti che non era e non è nel nostro costume” ha dichiarato, sostenendo inoltre che le analisi furono svolte nel contraddittorio con i consulenti delle parti.

Andrea Sempio, cosa succede ora

La Procura ha chiuso il 28 settembre la nuova inchiesta su Andrea Sempio, notificando un secondo avviso di conclusione delle indagini preliminari. Tra gli elementi esaminati figurano anche le valutazioni sulla traccia della scarpa e gli approfondimenti genetici.

Per Stasi, invece, il punto centrale resta la possibilità di una revisione del processo: un’eventualità che resta appannaggio della Procura di Milano, ma in ogni caso possibile oggetto di richiesta da parte dei legali Bocellari e De Rensis.