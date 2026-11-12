Garlasco, Raffaele Sollecito e la lettera a Stasi: "Voglio darti un po' di conforto, spero di conoscerti"

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“Ciao Alberto, mi chiamo Raffaele”. Comincia così la lettera di Raffaele Sollecito ad Alberto Stasi, scritta dopo la condanna per il delitto di Garlasco. Su invito di Salvo Sottile, Sollecito ne ha letto per la prima volta in pubblico uno stralcio nella puntata del 12 novembre di Ore 14 Sera, su Rai 2.

Il consiglio nella lettera ad Alberto Stasi

Due dei protagonisti delle due storie di omicidio più tristemente conosciute degli ultimi anni in Italia potrebbero incontrarsi, almeno in modo epistolare. Raffaele Sollecito ricorda i quattro anni trascorsi in carcere tra isolamento e massima sicurezza. Ad Alberto Stasi consiglia di pensare soltanto all’oggi e al domani.

“Voglio solo darti un po’ di conforto, perché sono certo che una strada esiste sempre”. È proprio con queste parole che Sollecito racconta a Stasi i quattro anni passati in carcere, tra isolamento e massima sicurezza, e quelli successivi, con il processo ancora aperto. A Salvo Sottile ha spiegato quanto abbia contato il sostegno della famiglia, anche economico. Senza quell’aiuto, ha detto, non avrebbe avuto i mezzi per difendersi.

Nella lettera gli consiglia di accantonare i programmi, anche quelli per la settimana successiva. “Sforzati di pensare che in questo mondo esistono soltanto oggi e domani, e basta”. Prima di firmare, aggiunge una frase sulla possibilità di vedersi. “Spero di conoscerti un giorno, se lo vorrai”.

Il confronto sui dati del Dna

Nel 2015 la Cassazione ha assolto in via definitiva Raffaele Sollecito e Amanda Knox dall’accusa di aver ucciso Meredith Kercher. Nello stesso anno è diventata definitiva la condanna di Stasi a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi. I suoi avvocati oggi puntano alla revisione del processo dopo che per Andrea Sempio è stata fatta la richiesta di rinvio a giudizio.

Prima della lettura della lettera, Salvo Sottile ha chiesto a Sollecito dei dati grezzi delle analisi sul gancetto del reggiseno di Meredith, richiesti dai suoi consulenti. Il conduttore ha richiamato la discussione sui dati delle analisi sui pedali della bici di Stasi. Sollecito ha risposto che, a indagini concluse, la difesa dovrebbe poter verificare il lavoro svolto.

Il desiderio di incontrare Stasi

Raffaele Sollecito ha ricordato di aver visto Stasi in tv nell’estate del 2007. Pochi mesi dopo, con le indagini sull’omicidio di Meredith Kercher a Perugia, il suo nome era a sua volta sui giornali. “Non mi aspettavo minimamente di finire al suo posto come lui in un tritacarne mediatico allucinante”, ha detto. Ha raccontato che, anche dopo l’assoluzione, gli è rimasto addosso lo stigma di quegli anni.

Quando Sottile gli ha chiesto cosa direbbe oggi a Stasi se lo incontrasse, Sollecito ha risposto che vorrebbe prima di tutto conoscerlo. Ha detto di essere convinto della sua innocenza e di voler capire se dall’esperienza dei due processi si possa ricavare qualcosa per migliorare il lavoro della giustizia.

La lettera di Raffaele Sollecito al Alberto Stasi

Qui di seguito il contenuto della lettera di Raffaele Sollecito ad Alberto Stasi:

Ciao Alberto, mi chiamo Raffaele. Probabilmente avrai sentito parlare di me, perché ci accomuna l’aver vissuto svariati anni nella nostra giovinezza in un processo giudiziario che ha annientato la nostra vita e quella dei nostri cari. Non conosco bene il tuo caso. Ma conosco quello che ho sofferto io, con quattro anni di carcere tra isolamenti e massima sicurezza, e poi insieme ai miei familiari altri quattro anni di sofferenze e tragedie che non ci hanno mai dato tregua. Se ti scrivo il motivo è semplice: voglio solo darti un po’ di conforto, perché sono certo che una strada esiste sempre. Ho vissuto periodi di disperazione. Mi sento di consigliarti: non pensare mai a quello che farai o cosa farai, non fare programmi nemmeno per la settimana prossima o dopodomani. Sforzati di pensare che in questo mondo esistono soltanto oggi e domani, e basta. Spero di conoscerti un giorno, se lo vorrai. Raffaele Sollecito.