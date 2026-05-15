Garlasco, Redaelli consulente dei Poggi contesta i pm: "scricchiola" l'ipotesi di Chiara spinta sulle scale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Si continua a dibattere sulla dinamica del delitto di Garlasco: il consulente della famiglia Poggi, Dario Radaelli, contesta la ricostruzione della Procura di Pavia e del Ris di Cagliari, secondo cui Chiara Poggi sarebbe stata trascinata e uccisa sulle scale della villetta. Per gli esperti dei familiari il corpo sarebbe stato invece gettato lungo gli scalini, mentre non convincono anche altri elementi della Bpa.

La dinamica del delitto di Garlasco

A quasi diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la nuova inchiesta della Procura di Pavia, che indica Andrea Sempio come unico responsabile dell’assassinio, continua a dividere consulenti, investigatori e legali.

Al centro del confronto c’è la ricostruzione della scena del crimine elaborata dal Ris di Cagliari attraverso una Bloodstain Pattern Analysis (Bpa), ossia l’analisi delle tracce ematiche presenti nella villetta dove la giovane venne trovata morta il 13 agosto 2007.

ANSA

Secondo gli esperti incaricati dalla Procura, Chiara Poggi sarebbe stata colpita più volte, trascinata verso le scale che conducono al seminterrato e infine spinta fino al quarto gradino, dove l’aggressore avrebbe sferrato i colpi mortali.

Cosa sostiene Radaelli, il consulente dei Poggi

La ricostruzione, però, viene contestata dai consulenti della famiglia Poggi. In particolare, l’esperto di analisi della scena del crimine Dario Redaelli ritiene che gli elementi raccolti non siano sufficienti per sostenere con certezza l’ipotesi dello scivolamento del corpo lungo le scale.

Redaelli afferma che “si parla di un corpo spinto sulle scale della cantina, ma sui primi due gradini sono presenti solamente gocciolature, senza tracce di trascinamento”. Le strisciate che ci si aspetterebbe se il corpo fosse stato trascinato, in sostanza, non ci sono.

Questo aspetto porta l’esperto a confermare la vecchia ipotesi, già emersa nei processi d’appello, che Chiara sia stata “gettata” dalle scale, non trascinata gradino per gradino.

I dubbi sui colpi mortali

Nella nuova ricostruzione, l’assassino avrebbe inferto 4-5 colpi mortali all’altezza del quarto gradino. Redaelli sostiene che “gli schizzi non sono così marcati da giustificare 4-5 colpi contro il capo della vittima”.

Quando si colpisce ripetutamente con un oggetto contundente, l’arma stessa proietta sangue intorno in modo caratteristico (il cosiddetto cast-off). Redaelli osserva che “lungo le scale non si riscontrano tracce di sangue dovute al movimento dell’oggetto contundente, se non schizzi limitati”.

Le macchie sul quarto gradino, secondo lui, sarebbero compatibili con il semplice impatto della testa di Chiara sullo scalino quando il corpo è caduto, non con i colpi finali dell’assassino.

La fotografia delle scale

Il nodo centrale riguarda la fotografia della scala interna della villetta, scattata soltanto il giorno successivo all’omicidio, dopo il passaggio di soccorritori, investigatori e operatori.

Tutta l’analisi della Bpa del Ris di Cagliari sulle scale si basa su questo documento: Berti stesso nella sua perizia ammette che non può escludere un “inquinamento successivo” dovuto alla rimozione del cadavere, e per Redaelli questo basta a rendere quella fotografia una base troppo fragile per sostenere l’intera ricostruzione.