Garlasco, reperti distrutti sei anni prima dell'ok dei giudici: tra le prove eliminate anche l'impronta 33

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Novità sul caso di Garlasco. Le soluzioni liquide ricavate da tracce e reperti al centro dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi sarebbero state distrutte nel maggio del 2016, prima dell’ok da parte dei giudici. Lo smaltimento sarebbe stato disposto dal colonnello Marino del RIS di Parma prima dell’autorizzazione arrivata a febbraio 2022. Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha dichiarato che se le irregolarità saranno accertate, qualcuno dovrà pagare.

Soluzioni distrutte prima del tempo

Il Tg1 ha svelato che nel 2016, quando le indagini sul delitto di Chiara Poggi non erano ancora del tutto chiuse, l’allora colonnello del RIS Alberto Marino aveva disposto la distruzione dei reperti senza il via libera del procuratore.

Si parla delle “soluzioni liquide del materiale genetico”, tra le quali figurava anche l’impronta 33, ovvero l’impronta sulla parete della scala dove è stato trovato il corpo di Chiara Poggi. La stessa impronta è oggi al centro delle nuove indagini perché attribuibile ad Andrea Sempio.

Altri reperti sarebbero poi stati distrutti solo dopo anni, nel 2022, in questo caso con la corretta autorizzazione.

Luongo: “Chi ha sbagliato pagherà”

Diversi sospetti gravano sull’operato dei Carabinieri scientifici, il famoso RIS di Parma. Dopo giorni di dubbi sollevati dalla Procura di Pavia, il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, è intervenuto sulla vicenda.

Ha dichiarato che l’Arma dei Carabinieri “opera nella massima trasparenza e nel rispetto della legge”. Ha sottolineato come il lavoro del RIS sia un’eccellenza e goda della “piena fiducia dell’opinione pubblica”.

Ha aggiunto poi: “Rispettiamo il dolore delle famiglie coinvolte nel caso Garlasco. Se qualcuno dell’Arma ha sbagliato su Garlasco pagherà, ma l’operato del singolo non deve intaccare il lavoro del RIS. La tutela della legalità viene prima di ogni cosa”.

I pedali della bici

Altro elemento che ha aumentato l’incertezza sui risultati ottenuti nel corso delle indagini (anche Lovati, dopo Bocellari, ha annunciato notizie faranno scalpore) è quello relativo ai pedali della bicicletta di Alberto Stasi. I test avevano dato esiti discordanti: il primo positivo, mentre i due successivi, svolti il giorno dopo, risultarono negativi.

Questi due risultati negativi non compaiono nel fascicolo e, secondo i consulenti, neanche la difesa di Stasi li avrebbe mai visti. Risultati che avrebbero potuto cambiare l’esito del processo, poiché mentre in primo grado gli indizi sui pedali non furono considerati gravi, negli altri gradi di giudizio sì.

Nel comunicato stampa della Procura si legge: “Oltre a svolgere indagini al fine di ottenere chiarimenti dagli appartenenti al RIS di Parma, la Procura di Pavia ha incaricato i propri consulenti Carlo Previderè e Pierangela Grignani di svolgere una valutazione critica di tali contrastanti risultati”.