Garlasco, respinto l'incidente probatorio richiesto da Andrea Sempio sul pc di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’incidente probatorio sui pc di Chiara Poggi e Alberto Stasi non si farà. Era stato richiesto dalla difesa di Andrea Sempio alla Procura di Pavia, ma i pm hanno stabilito che non è possibile procedere. La notizia è stata data in diretta da Giuseppe Rinaldi durante la puntata di Ignoto X del 29 gennaio. In collegamento c’era Liborio Cataliotti, l’avvocato dell’indagato, che ha spiegato il motivo del niet degli inquirenti: il consulente nominato dalla Procura avrebbe fornito i risultati della sua verifica entro trenta giorni, ma un incidente probatorio può essere disposto solo se una perizia dura più di 60 giorni.

Nessun incidente probatorio sui pc di Stasi e Chiara Poggi

Giovedì 29 gennaio la Procura di Pavia ha stabilito che non si può procedere con l’incidente probatorio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi.

La notizia è stata data da Giuseppe Rinaldi, giornalista e conduttore del format Ignoto X su La7, in diretta televisiva.

ANSA

La richiesta di incidente probatorio sui due dispositivi – o meglio, sulle rispettive copie forensi – era stata depositata dalla difesa di Andrea Sempio, rappresentata dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia con lo scopo di individuare il possibile movente del delitto di Garlasco, ma anche per esaminare dei dati ai quali fino a quel momento non avevano avuto accesso, a differenza delle altre parti coinvolte.

Con l’analisi dei due pc la difesa di Sempio, inoltre, sottolinea che l’assistito ha rivelato a più riprese di non aver mai visionato i video intimi di Alberto Stasi e Chiara Poggi. “Se chiediamo l’incidente probatorio è perché siamo sicuri che non c’è alcun problema per Andrea”, aveva riferito l’avvocata Taccia a Fanpage.

Il commento dell’avvocato di Andrea Sempio

Appresa la notizia, in collegamento con Ignoto X è intervenuto Liborio Cataliotti per spiegare i motivi della decisione della Procura di Pavia.

L’avvocato di Sempio ha spiegato che nell’istanza presentata ai pm “ho indicato quali sarebbero stati i questi che avremmo posto”, poi “la Procura ha nominato un proprio consulente” che nell’incarico ricevuto ha dichiarato che avrebbe soddisfatto la richiesta “entro trenta giorni“. Ecco, quindi, il motivo del “no” della Procura. “L’incidente probatorio può essere disposto solo se la perizia dura più di 60 giorni“, ha precisato Cataliotti.

Il lato positivo del “no”, secondo Liborio Cataliotti

L’avvocato di Andrea Sempio fa capire che sebbene quell’esame richiesto non verrà svolto con la partecipazione di tutte le parti – dunque come incidente probatorio – la Procura intende comunque acquisirla come prova “a carico o a discarico del mio cliente”.

È dunque positivo, tuttavia, l’avvocato di Sempio: non si farà l’incidente probatorio, ma la Procura intende approfondire sulla base degli elementi presentati sui pc di Stasi e Poggi.