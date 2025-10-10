Garlasco, retroscena di Lovati sull'incontro con Sempio e Angela Taccia: "Rinviato a data da destinarsi"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“L’incontro tra me, Angela Taccia e Andrea Sempio era programmato ma è saltato, rinviato a data da destinarsi da loro”: così l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, ha spiegato in diretta a Mattino Cinque il 10 ottobre le ragioni del mancato faccia a faccia che avrebbe potuto segnare una svolta nei rapporti interni al team difensivo. “Mi hanno detto di non andare perché c’erano troppi giornalisti”, ha aggiunto l’avvocato.

L’incontro saltato tra Massimo Lovati e Andrea Sempio

Nel collegamento con Federica Panicucci, Lovati ha precisato che l’appuntamento “non era con la famiglia Sempio, ma solo con Angela Taccia e Andrea”.

Alla domanda se sia ancora il legale di Sempio, Lovati ha risposto: “Sì, per il momento sì”. Parole che lasciano intendere una situazione ancora incerta.

IPA

Massimo Lovati

La posizione dell’avvocato, infatti, è sempre più in bilico dopo la denuncia per diffamazione aggravata a suo carico, aperta dalla Procura di Milano.

La denuncia per diffamazione aggravata

Il fascicolo è nelle mani del pubblico ministero Fabio De Pasquale.

L’indagine nasce dalle dichiarazioni rese da Lovati il 13 marzo scorso davanti alle telecamere, giudicate “diffamatorie e calunniose” dallo studio legale Giarda, che ha rappresentato Alberto Stasi per otto anni nei cinque processi legati all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.

In quella circostanza, Lovati aveva sostenuto che “l’indagine difensiva del 2017 su Sempio fu frutto di una macchinazione” da parte dello studio Giarda, arrivando a ipotizzare che il DNA dell’indagato fosse stato “prelevato clandestinamente dagli investigatori dei difensori di Stasi”.

Accuse ritenute gravissime e lesive della reputazione professionale degli avvocati Enrico e Fabio Giarda, oggi decisi a portare avanti anche una seconda querela, dopo nuove dichiarazioni rilasciate dal legale a Falsissimo.

L’inchiesta sul “sistema Pavia”

Nel frattempo, l’inchiesta su Garlasco continua a intrecciarsi con quella bresciana sul cosiddetto “Sistema Pavia”, che coinvolge anche l’ex procuratore Mario Venditti, accusato di corruzione per aver favorito Sempio nel 2017, e due ex carabinieri, Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, entrambi perquisiti.

Sullo sfondo resta l’interrogativo principale: Andrea Sempio confermerà la fiducia a Lovati o deciderà di voltare pagina?

Per ora il legale resta al suo posto, ma la distanza con la collega Angela Taccia e con lo stesso assistito appare sempre più evidente. “L’incontro è solo rimandato”, ha assicurato l’avvocato a Mattino Cinque.

Una frase che, in un contesto tanto teso, suona più come un auspicio che come una certezza.