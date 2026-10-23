Garlasco, revisione più vicina per Alberto Stasi col parere positivo della procuratrice Francesca Nanni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Possibile svolta decisiva sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procuratrice generale di Milano Francesca Nanni avrebbe finito di esaminare gli atti da Pavia e sarebbe favorevole alla revisione del processo ad Alberto Stasi. L’indiscrezione è stata diffusa durante la trasmissione "Quarto Grado".

Garlasco, verso la revisione per Alberto Stasi?

La voce arrivata nel pomeriggio da Milano rischia di cambiare il corso del caso Garlasco. A parlarne a "Quarto Grado", con il conduttore Gianluigi Nuzzi, è stato l’inviato Gianmarco Menga.

"Oggi pomeriggio è filtrata un’indiscrezione secondo cui la dottoressa Francesca Nanni, procuratrice generale di Milano, avrebbe concluso l’analisi della documentazione arrivata da Pavia per l’eventuale revisione del processo ad Alberto Stasi" ha affermato il giornalista. "Sarebbe positivo il suo parere per promuovere questa eventuale richiesta di revisione".

L’inviato ha però invitato alla prudenza, in quanto mancano i necessari riscontri. "Dalle nostre fonti pare che invece non sia ancora concluso questo lungo processo di studio di tutta la documentazione arrivata qui da Pavia" ha precisato.

"Continuiamo a fare altre verifiche nel corso della serata, perché è comunque un’indiscrezione importante, anche se non verificata al momento" ha aggiunto.

La stessa voce era circolata già nelle ultime ore, rilanciata dal giornalista Carmelo Schininà in un approfondimento televisivo, senza conferme ufficiali dall’ufficio guidato da Nanni insieme all’avvocata generale Lucilla Tontodonati.

Si era parlato anche di una visita in Procura generale di Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, che però avrebbe negato che l’incontro riguardasse Garlasco.

Il "nuovo elemento" della difesa

In collegamento, Menga ha poi ricordato un altro fattore che potrebbe aver pesato. "La difesa di Stasi ha recentemente detto che ci sarebbe un nuovo elemento decisivo per la revisione". Gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis stanno ancora esaminando gli atti depositati dalla Procura di Pavia con la chiusura dell’inchiesta su Andrea Sempio.

Bocellari ha anticipato che uno degli elementi farà discutere e non riguarda le indagini del 2007: potrebbe trattarsi di una nuova testimonianza, ma la difesa non lo ha confermato.

Già a fine settembre l’avvocata aveva annunciato la richiesta di revisione, puntando sulla consulenza secondo cui alcune analisi sul Dna dei pedali della bicicletta non sarebbero state messe agli atti: "Se viene meno il Dna sui pedali viene meno tutta la condanna".